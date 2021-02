La Rai ha deciso. La coppia Fedez-Francesca Michielin non sarà esclusa da Sanremo per il video pubblicato su Instagram.

Fedez e Francesca Michielin non saranno squalificati da Sanremo 2021. A dichiararlo la Rai che si è espressa sul caso nato dalla canzone del duo pubblicato su Instagram.

Sanremo, nessuna esclusione per Fedez-Michielin

Buone notizie per la coppia Fedez e Francesca Michielin.

Il duo che ha pubblicato lo scorso 30 gennaio un frammento del video del brano “Chiamami per nome”, presentato a Sanremo 2021 non sarà squalificato. A comunicarlo la Rai con una nota.

Il motivo della mancata squalificata dalla kermesse del duo è dato dal fatto che secondo la Rai “la durata dell’interpretazione nel video – postato e successivamente cancellato dall’artista – risulta infatti essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sé il brano, che non può considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità richiesta dal regolamento della manifestazione”.

Ad ogni modo un’esclusione della coppia sarebbe stata particolarmente eclatante se si pensa che proprio la partecipazione del duo seppur non inedito rappresenterebbe un bel colpo per Sanremo.

I precedenti

Non è la prima volta che un artista rischia di essere squalificato dopo aver divulgato anche se in parte il proprio brano in gara a Sanremo. Nel 2020 il cantante Riki in coppia con Ana Mena divulgò pochi secondi del brano “L’edera”, mentre Simone Cristicchi aveva rischiato di essere escluso dalla gara dopo che il brano “Che bella gente” era stato spoilerato.

In entrambi i casi si trattava come per Fedez e Michielin di pochi secondi per cui anche in questi ultimi casi non venne applicata l’esclusione.