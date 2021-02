Alda D’Eusanio è stata recentemente squalificata dal Grande Fratello Vip, al quale aveva preso parte in qualità di concorrendo da soli pochi giorni. I motivi che hanno portato alla squalifica della conduttrice riguardano alcune pesanti affermazioni pronunciate nei confronti della cantante Laura Pausini e del compagno Paolo Carta.

L’esclusione di Alda D’Eusanio della casa più chiacchierata d’Italia ha rappresentato una scelta obbligata da parte di Mediaset. La donna, infatti, ha accusato Paolo Carta di perpetrare violenze fisiche ai danni della compagna Laura Pausini. A questo proposito, la cantante italiana aveva prontamente annunciato il ricorso ad azioni legali contro la conduttrice, resesi necessarie dopo le gravissime accuse dichiarante sulla televisione nazionale.

Dopo giorni di silenzio, tuttavia, Alda D’Eusanio ha deciso di tornare alla ribalta e chiedere pubblicamente scusa a Laura Pausini pubblicando sui suoi account social il seguente messaggio:

Cara Laura,

non so se questo sia il tuo telefono ma non posso fare trascorrere un altro minuto senza chiederti scusa. Scusa per averti recato un dolore. Scusa per aver creato tensione. Scusa per avere offeso tuo marito. Scusa per avere dato eco ad una chiacchiera cattiva che per prima aveva turbato e angosciato me. Sono contenta di sapere che la vostra è una coppia innamorata e serena. E che la vostra famiglia vive nell’affetto.

Quello che è accaduto mi dà un grande dolore e per questo continuerò a chiedervi sempre perdono.

Chiedo scusa anche per questo tu confidenziale che mi nasce dall’affetto e familiarità, che con il tuo modo di essere, con la tua semplicità e spontaneità mi hai sempre trasmesso. Vorrei dirti molti di più, ma credi che la sofferenza che hai provato tu nel sentire le mie parole le provo io solo nel pensare di averle dette.

Umilmente ti saluto.