Andrea ha contattato la redazione di C’è posta per te perché vuole rivedere la sua convivente, Arianna, che se ne è andata di casa perché convinta che lui l’abbia tradita. Da quel momento non gli ha più rivolto la parola, lo ha bloccato su tutti i social network e non ha più risposto alle chiamate.

Arianna se ne è andata perché ha trovato sul cellulare di Andrea un messaggio particolare: “Grazie per le belle sensazioni che mi hai trasmesso“.

Ha risposto a quel messaggio e l’altra donna ha risposto: “Come mai mi scrivi a quest’ora? Lei dov’è?“. A questo punto Arianna si è convinta di essere stata tradita. Andrea ha spiegato di aver solo chattato con quella donna, ma quando c’è stato un confronto a tre quella donna si è rifiutata di dare la sua versione. Andrea ha 34 anni, mentre Arianna ne ha solo 23, e lui sentiva il bisogno di avere conferme da altre donne.

Arianna aveva già scoperto un tradimento perché quella ragazza le aveva mandato tutte le prove. La ragazza ha deciso di accettare l’invito e quando la busta si è aperta ha visto tutte le foto più belle della sua storia d’amore con Andrea. “In un anno ho sbagliato tanto con te. Se sono qui è perché ti amo e mi manchi tanto. Purtroppo non posso cancellare il passato, ma voglio chiederti scusa come non ho mai fatto prima. Scusa per averti tradito con un bacio, per averti fatto soffrire. Io sono molto insicuro. Ero convinto che ti saresti stufata di me. Non ti chiedo di dimenticare, ma di ricominciare insieme. Non buttare via tutto per favore” ha spiegato Andrea. Arianna è subito intervenuta per svelare ciò che l’ha ferita .”Quando abbiamo avuto il confronto a tre non ha difeso me, ha detto che dovevo evitare di attaccarla così. Poi dalla sera stessa in cui me ne sono andata via, ha scritto ad altre persone. Ha scritto a una sua collega e non solo a lei” ha spiegato Arianna.

Andrea ha ammesso di aver scritto ad altre donne e ha anche fatto i loro nomi. “Lo so che ho sbagliato” ha dichiarato. Maria De Filippi non riusciva a capire come faceva Arianna a sapere tutto. “Ho visto la foto di una ragazza tra i messaggi recenti, lui ha negato di avere mai parlato con lei mentre io le ho parlato e lei sapeva che ero andata via di casa” ha spiegato Arianna. La conduttrice ha chiesto ad Andrea perché ha sempre mentito. “Ero terrorizzato. Ora mi sono cancellato da tutti i social. Sono disposto a cambiare città, lavoro, tutto per lei. Sono disposto anche a spaccare il telefono qua davanti a lei. Se ho lei, ho tutto. Da quando ti ho perso non mangio e non dormo più. Sei la persona più importante della mia vita. Mi manca fare la colazione insieme, fare la doccia insieme quando torniamo da lavoro e addormentarci sul divano” ha risposto Andrea. “Un uomo di 34 anni non può dire tutte queste bugie” ha commentato Arianna. “Non voglio farti soffrire più. Voglio farti tornare a sorridere perché quando sorridi sei bellissima” ha risposto Andrea. “Voleva chiederti di sposarlo, voleva arrivare con le fedi, ma io gli ho detto che sarebbe stato esagerato” ha spiegato Maria De Filippi. “Scrive le poesie ‘Tratta una donna come fosse una principessa’ e poi le fai le corna. […] Cosa hai scritto alla tua ex?” ha chiesto Arianna, sempre più amareggiata. “Le ho scritto che so che l’ho fatta soffrire tanto e che le canzoni di Tiziano Ferro mi fanno ricordare quando eravamo felici” ha risposto Andrea. “Arianna vuoi aprire la busta e dargli una sberla?” ha proposto, a quel punto, Maria De Filippi. “Perché dovrei rovinare i miei anni migliori stando dietro a lui? Per una volta penso a me stessa anche se sono innamorata di lui” ha risposto Arianna, decidendo di chiudere la busta. “Voglio sposarti e avere figli con te” ha spiegato Andrea, insistendo fino a convincerla ad aprire la busta.