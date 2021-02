Liberato ha contattato la redazione di C'è posta per te per chiedere scusa alla figlia Barbara, che non vede dal 2015.

Liberato ha contattato la redazione di C’è posta per te per chiedere scusa alla figlia Barbara, che ha trascurato a causa della sua vita privata e non vede dal 2015. La figlia ha accettato il suo invito in trasmissione, ma non sembra essere convinta di riprendere il rapporto con il padre.

Liberato chiede scusa a Barbara

Nel 2011 il rapporto tra Liberato e la sua compagna, mamma di Barbara, inizia ad andare male, tanto che l’uomo ha vissuto una forma di depressione ed esaurimento.

Nel 2013 ha conosciuto l’attuale compagna, che ha deciso di presentare ai suoi figli. Barbara, però, non era particolarmente entusiasta di questo incontro. L’uomo ha avuto una figlia, Denise, da questo nuovo rapporto e anche questo non ha reso felice Barbara, che piano piano si è allontanata sempre di più da suo padre, fino al 2015, quando il rapporto si è rotto completamente. Liberato è consapevole di aver trascurato la figlia e ha intenzione di riprendere il rapporto con lei.

Barbara ha accettato l’invito di Maria De Filippi. “Amore mio, è tanto che non ti vedo. Ho cercato di contattarti. Mi dispiace per tutto quello che è successo. So che me ne sono andato in modo brusco. So delle mie mancanze. Ti devo chiedere perdono per tutto. Mi sono perso tutto di te: gli anni scolastici, le amicizie, i tuoi successi nel pattinaggio. Me ne vergogno. Avevo una tua foto su un computer che mi hanno rubato. Colmava il mio dolore perché vedevo come mi abbracciavi quando eri piccola. Sono qua per rimediare ai miei errori. Voglio solo un rapporto tra padre e figlia, non voglio crearti problemi o infastidirti. Ti chiedo perdono” sono state le parole di Liberato per la figlia. L’uomo ha ammesso di essersi comportato male anche con la mamma di Barbara, di averle detto che andava dalla nonna e di essere sparito. “Tutte le bambine vogliono crescere come le principesse che hanno il loro eroe e io non l’ho avuto. Mia madre mi ha fatto anche da padre. Non è la mia eroina, è una guerriera. Un padre è il primo amore di tutte le bambine. Lo volevo accanto a me. Tutte le volte che l’ho perdonato, ha fatto dei gesti…le promesse che diventavano illusioni. Da bambina, a 11 anni, mi promise un telefono. Alla fine mia madre si è privata dei soldi per cose importanti, per comprarmi un telefono e farmi contenta. Voglio fare capire la promessa non mantenuta. Per sei mesi, ogni settimana mi ha detto che sarebbe arrivato la settimana seguente” ha risposto Barbara.

Liberato ha spiegato che è riuscito a procurarsi un telefono ma che non era un iPhone e che ha scoperto che glielo avevano venduto persone poco affidabili, ma poi ha fatto un elenco dei momenti in cui è stato presente nella vita di Barbara. “Apprezzo che tu ci metta la faccia e chieda perdono, ma quando la rimproveri ti metti in una posizione che non puoi permetterti. Tua figlia non ha deciso di venire al mondo e vedere quelle scene tra i suoi genitori, o di avere un padre che se ne va” ha dichiarato Maria De Filippi. Barbara ha spiegato che per lei non è stato facile crescere senza un padre, ma le delusioni erano così tante che ha smesso di provarci. “Io ho perdonato mio padre tantissime volte, ma la storia è andata a finire sempre alla stessa maniera. Mia madre è protettiva con me. Mi ha vista stare male per lui. Lei sta male quando vede stare male me. Io mi sono messa anche contro mia madre per fare dei passi verso di lui. Crescendo sono diventata anche più indipendente. Certo, ci vuole coraggio ad ammettere di avere sbagliato. Però io penso che quando sono stata male e ho avuto bisogno, lui non c’era” ha dichiarato la donna, che ha deciso di chiudere la busta, scoppiando a piangere. “Lo fai per mamma? Se vuoi vengo io a dirlo a mamma. Ci vengo davvero. Devi prendere la decisione che non ti fa piangere e che ti rende un pizzico felice” è intervenuta Maria De Filippi. “Con la mamma abbiamo raggiunto un equilibrio e poi ci sono troppe cose che non dimentico” ha risposto la ragazza. “Io sono certa che lei arriverà, vuole solo parlare prima con la mamma” ha, infine, spiegato Maria De Filippi a Liberato.