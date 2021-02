Arisa è pronta a convolare a nozze? Secondo indiscrezioni lei e il fidanzato avrebbero già scelto la data.

Arisa e il fidanzato Andrea Di Carlo sarebbero pronti a convolare a nozze e, secondo il rumor in circolazione, a officiare il rito potrebbe essere la storica amica del manager, Sabrina Ferilli.

Arisa si sposa? L’indiscrezione

Secondo un rumor diventato sempre più insistente, Arisa avrebbe deciso di convolare a nozze col compagno Andrea Di Carlo.

La cerimonia nuziale sarebbe stata fissata per il 2 settembre 2021 e a officiarla potrebbe essere nientemeno che l’attrice Sabrina Ferilli, amica storica di Di Carlo. Al momento i due diretti interessati non hanno confermato la questione, ma le voci in merito sono aumentate a dismisura. Arisa confermerà i suoi imminenti fiori d’arancio con il manager?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gente Settimanale (@gentesettimanale)

La cantante ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata ma in passato non ha fatto mistero del suo desiderio di un figlio e di una famiglia tutta sua. Sui social c’è già chi si chiede quale abito potrebbe scegliere d’indossare per il grande giorno. Tra le malelingue, c’è anche chi ha aspramente criticato la liaison tra la cantante e il manager televisivo. A tal proposito la stessa Arisa ha replicato: “Cosa dovrei rispondere? Io faccio la cantante: è più probabile che frequenti una persona dell’ambiente.

Che parlino, le malelingue”. I due confermeranno i loro fiori d’arancio per settembre 2021? Stando alle indiscrezioni Arisa avrebbe scelto questa data per terminare i suoi impegni lavorativi (tra Amici e Sanremo).