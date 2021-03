Nella registrazione della puntata speciale di Verissimo dedicata al Gf Vip, Dayane e Rosalinda si sono mostrate tra loro più fredde che mai

Il Grande Fratello Vip 5 si è concluso ormai da qualche giorno e i concorrenti finalisti si sono ritrovati a Verissimo, ospiti di Silvia Toffanin, per una puntata speciale. Gli ultimi protagonisti del reality show usciti dalla casa di Cinecittà hanno dunque registrato la loro intervista esclusiva per il noto programma del sabato pomeriggio.

Tra questi, oltre al vincitore Tommaso Zorzi, c’erano ovviamente anche Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, la cui amicizia è stata al centro di numerose polemiche e colpi di scena.

A distanza di qualche giorno dalla finalissima, il rapporto tra le due ex gieffine pare non essere affatto migliorato. Nel dietro le quinte di Verissimo, infatti, la modella brasiliana e l’attrice siciliana non si sarebbero quasi salutate, confermando il clima di tensione già peraltro esplicitato nella magione romana.

Le persone del backstage hanno parlato addirittura di un clima quasi di sfida, dove nessuna delle due sembrava disposta a cedere nei confronti dell’altra.

Speciale Gf Vip a Verissimo

Per il momento l’amicizia tra Dayane e Rosalinda sembra dunque essere in sospeso. Nonostante alla finale abbiano detto di voler fare di tutto per recuperare il loro rapporto, dietro le quinte di Verissimo hanno dimostrato il contrario. Metteranno da parte le reciproche incomprensioni per tornare a essere in sintonia come prima? Solo il tempo potrà dirlo.

Nel mentre l’ex volto della Ares Film continua felicemente la sua storia con Andrea Zenga, con il quale è anche andata a convivere a Milano.