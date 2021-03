Secondo indiscrezioni Renzo Arbore e Mara Venier potrebbero essere conduttori del Festival di Sanremo 2022.

Da quando Amadeus ha confermato che non sarà a Sanremo 2022 per una terza direzione artistica hanno iniziato a intercorrersi voci riguardanti i nuovi, possibili, conduttori della kermesse.

Sanremo 2022: Venier e Arbore

Al momento non esistono conferme riguardanti i possibili conduttori della nuova edizione del Festival di Sanremo, ma da quando Amadeus ha confermato che nel 2022 non ci sarà un “Amadeus Ter”, in tanti si chiedono chi prenderà il suo posto alla famosa kermesse.

Nelle ultime ore ha iniziato a circolare l’ipotesi che Mara Venier, padrona di casa di Domenica In, possa condurre la kermesse accanto all’ex compagno Renzo Arbore. Saranno proprio loro i nuovi conduttori di Sanremo 2022? Per il momento sulla questione tutto tace.

Nel frattempo c’è anche chi ha ipotizzato un ritorno di Maria De Filippi come conduttrice del Festival di Sanremo, e nelle ultime ore si è anche sparsa la voce di un suo ipotetico addio a Mediaset (dopo la querela della sua società a Pietro Delle Piane).

In una recente intervista Maria De Filippi aveva confessato che avrebbe accettato di condurre di nuovo Sanremo solo se avesse potuto avere accanto l’amica Sabrina Ferilli. Il desiderio della moglie di Costanzo verrà esaudito? L’edizione 2021 dello show non ha totalizzato il numero di ascolti raggiunti dalla 70esima edizione, ma Amadeus si è detto soddisfatto per come si è svolto lo spettacolo. Come sempre la kermesse è stata accompagnata da polemiche e bufere, e quest’anno per la prima volta si è svolta completamente senza pubblico a causa dell’emergenza Coronavirus.