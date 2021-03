Le prime indiscrezioni riguardanti l'Isola dei Famosi vedono Elisa Isoardi come la naufraga più pagata: ecco quanto percepirebbe a settimana

Lunedì 15 marzo 2021 ha preso il via la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, la prima condotta da Ilary Blasi. Dopo oltre un anno d’assenza dal piccolo schermo, la moglie di Francesco Totti è così tornata in tv, mentre sul web hanno già iniziato a circolare le prime indiscrezioni sui concorrenti.

Quel che desta maggiore curiosità sono nello specifico i compensi riservati ai partecipanti dello show, insieme ovviamente agli opinionisti e alla stessa conduttrice.

Dalle prime voci diffuse in queste ultime ore, Ilary Blasi percepirebbe circa 50 mila euro a puntata. Massimiliano Rosolino, inviato in Honduras, ne riceverebbe invece 30 mila a settimana. Per quanto riguarda gli opinionisti in studio, Tommaso Zorzi, fino all’ultimo indeciso, pare si sia convinto proprio per il cachet stellare offertogli da Mediaset.

Si parla infatti di ben 50 mila euro a puntata per l’influencer 25enne, mentre Iva Zanicchi ne prenderebbe 20 mila ed Elettra Lamborghini 25 mila.

Dal punto di vista dei naufraghi, il compenso più alto pare invece spettare a Elisa Isoardi, ex fidanzata di Matteo Salvini.

La bella conduttrice piemontese percepirebbe infatti 15 mila euro a settimana, seguita da Daniela Martani e dal visconte Guglielmotti con 12 mila euro. Gli altri concorrenti avrebbero infine un cachet oscillante tra i 7 e i 10 mila euro a settimana, in base ovviamente alla loro popolarità.