Attraverso i social Lindsay Lohan ha annunciato che sarà pesto madre per la prima volta.

Lindsay Lohan è incinta

Dopo le nozze celebrate nel 2022 con il banchiere di origini ebraiche Bader Shammas, Lindsay Lohan ha annunciato via social che sarà per la prima volta. L’attrice ha postato la foto di una tutina per bebè con scritto: “Prossimamente…”. Il suo annuncio ha presto fatto il giro del web e in tanti tra i fan di tutto il mondo le hanno fatto le congratulazioni per questo lieto annuncio. L’attrice, in merito alla sua gravidanza, ha confessato al Daily Mail: “Siamo davvero entusiasti per l’arrivo di un nuovo membro della famiglia e non vediamo l’ora che arrivi questo capitolo della nostra vita!”, e ancora: “Siamo oltremodo felici per questa benedizione nelle nostre vite e non vediamo l’ora di diventare genitori.

La Lohan sembra aver finalmente trovato la serenità dopo che, in passato, ha vissuto problemi con la legge a causa dei suoi abusi di sostanze. In tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla gravidanza dell’attrice ma al momento non sono note ulteriori informazioni. Lei e il marito sono convolati a nozze nel 2022 e l’attrice avrà il suo primo bebè a 36 anni.