Lo sfogo della compagna di Ezio Greggio: “Troppi pregiudizi”

Romina Pierdomenico, compagna di Ezio Greggio, non ci sta e si sfoga durante la trasmissione Verissimo con Silvia Toffanin.

I pregiudizi verso la loro differenza d’età sono troppi e la giovane ha zittito tutti una volta per tutte.

Lei 30 anni, lui 68. 38 anni di differenza. Molti pensano che siano troppi e che sia quasi parlare di amore quando c’è questo abisso generazionale. Non la pensano così Romina Pierdomenico ed Ezio Greggio, che stanno insieme da più di quattro anni.

La 30enne è stata intervistata da Silvia Toffanin e, a proposito della differenza d’età con il compagno, ha dichiarato:

“Il pregiudizio mi ha accompagnato durante questi anni, non è stato facile. Ho le spalle larghe, ma non mi sento esente dai commenti deplorevoli che mi hanno accompagnato in questi anni, però sono forte. Ho imparato a gestirli perché so chi sono io e so da dove arrivo, da una famiglia umile, nella mia vita ho sempre lavorato, ho sempre studiato tanto per raggiungere i miei obiettivi. E se nella vita ho incontrato un uomo fantastico come lui e me ne sono innamorata, non ne ho nessuna colpa“.