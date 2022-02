Lol – Chi ride è fuori, Diana Del Bufalo: “È stato difficile”

Diana Del Bufalo ha confessato quanto sarebbe stato difficile per lei cercare di non ridere a Lol - Chi ride è fuori.

Il 24 febbraio sbarca su Amazon Prime Video la seconda stagione di Lol – Chi ride e fuori e Diana Del Bufalo ha confessato alcuni retroscena sulla sua partecipazione al programma.

Diana Del Bufalo a Lol – Chi ride è fuori

Diana Del Bufalo ha preso parte al cast di Lol – Chi ride è fuori 2 e, nella conferenza stampa dedicata al programma, ha dichiarato quanto per lei sarebbe stato difficile non scoppiare a ridere a causa della presenza dei numerosi volti comici presenti all’interno del programma.

“Per me, è stato difficile restare seria, io non faccio ridere”, ha dichiarato la conduttrice. Insieme a lei, nella seconda stagione dello show, sono presenti Corrado Guzzanti, Maccio Capatonda, Alice Mangione e numerosi altri volti comici del web e del piccolo schermo.

Corrado Guzzanti a Lol – Chi ride è fuori

Dopo che nella precedente edizione dello show ha partecipato sua sorella Caterina, anche Corrado Guzzanti ha deciso di partecipare a Lol – Chi ride è fuori.

In merito alla sua esperienza all’interno del programma il famoso attore ha ammesso: “E’ stato divertente, ho preso questa cosa come se fosse una terapia d’urto, uno sport estremo, dopo due anni di pandemia. Si attraversano tanti stati d’animo, mi sono sentito a disagio ma mi sono anche divertito”.

L’opinione di Maccio Capatonda

Anche Maccio Capatonda ha concordato con Diana Del Bufalo sulle difficoltà provate nel cercare di non ridere durante la sua partecipazione a Lol.

“Per me, è stato difficile far ridere, rimanendo serio. Volevo fare il personaggio di un ballerino, il ballerino Bringo, però non ho potuto farlo perché è un personaggio che ride…”, ha dichiarato il noto comico.