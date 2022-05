Manuel Bortuzzo ha una nuova fidanzata? Lei rompe il silenzio

Una ragazza accostata a Manuel Bortuzzo ha rotto il silenzio sulla loro presunta relazione.

Dopo l’addio a Lulù Selassié Manuel Bortuzzo si è consolato tra le braccia di un’altra? Sulla questione sono emerse numerose indiscrezioni e una delle ragazze accostate al nuotatore ha rotto il silenzio.

Manuel Bortuzzo: la presunta fidanzata

Nelle scorse settimane sono circolate numerose indiscrezioni in merito a un presunto ritorno di fiamma tra Manuel Bortuzzo e la sua ex fidanzata, Federica Pizzi, ma per ora nessuno dei due ha confermato o smentito l’indiscrezione.

A seguire il nuotatore è stato anche al centro di un gossip che lo vorrebbe fidanzato con una ragazza di nome Giulia Ramatelli, che sui social ha deciso di dire la sua sulla questione smentendo categoricamente il rumor: lei e Manuel infatti sarebbero amici da moltissimi anni, e tra loro non ci sarebbe altro che questo.

“Sapete cos’è l’amicizia? Bene, io e Manuel amici da tanto, tantissimo tempo dentro e fuori dall’acqua.

Niente di più! Vivete sereni”, ha scritto la ragazza via social.

L’addio a Lulù

Dopo la partecipazione al GF Vip Manuel Bortuzzo ha annunciato pubblicamente la sua decisione di dire addio a Lulù Selassié, la principessa etiope conosciuta all’interno del reality show.

“In questo mese, dal termine del Grande Fratello Vip, abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non e’ possibile continuare.

Da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulù ed hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della Casa del Grande Fratello Vip rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale”, ha dichiarato.