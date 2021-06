Manuela Arcuri svela perché non vuole il secondo figlio: la confessione

A 7 anni dalla nascita di suo figlio Mattia Manuela Arcuri ha svelato perché non desidera diventare madre per la seconda volta.

L’8 maggio 2014 Manuela Arcuri è diventata madre del suo primo ed unico figlio, Mattia, nato dall’amore per Giovanni Di Francesco. L’attrice ha svelato perché non desidererebbe diventare madre per la seconda volta.

Manuela Arcuri: la maternità

Nel 2014 Manuela Arcuri ha consacrato il suo sogno d’amore con Giovanni Di Francesco diventato madre del piccolo Mattia. Oggi lei e l’imprenditore sono più legati che mai al loro bambino, e Manuela Arcuri ha confessato di non sentire il bisogno di allargare ulteriormente la famiglia. L’attrice ha svelato infatti che per lei occuparsi di Mattia è stato un lavoro a tempo pieno, e che per questo ha voluto mettere in stand by per alcuni anni i suoi impegni di lavoro, dedicandosi anima e corpo alla crescita del suo bambino.

“Penso che Mattia resterà figlio unico. Io devo riprendere in mano la mia vita, il mio lavoro. Un altro figlio, per come sono io, mamma super tradizionale che segue il suo bambino passo passo, significherebbe fermarmi di nuovo per almeno due o tre anni. Poi Mattia mi è venuto talmente bene che sono felicissima di avere lui”, ha ammesso la famosa attrice italiana.

Manuela Arcuri: il matrimonio a Las Vegas

Dal 2010 Manuela Arcuri è legata all’imprenditore Giovanni Di Francesco, con cui alcuni anni fa è convolata a nozze a Las Vegas.

L’attrice aveva svelato di voler convolare a nozze con l’imprenditore anche in Chiesa, nel 2020, ma poi l’emergenza sanitaria aveva costretto la coppia a rinunciare al grande giorno. I due si sposeranno per la seconda volta in futuro? Manuela Arcuri aveva anche svelato di sognare che suo figlio Mattia portasse le fedi.

In merito al suo matrimonio a Las Vegas Manuela Arcuri ha dichiarato: “Era l’anno in cui stavamo provando ad avere un figlio e ci provammo anche lì; poi rimasi incinta a settembre di Mattia. E’ stato un viaggio bellissimo a cui abbiamo unito anche la luna di miele alle Hawaii…”.

Manuela Arcuri: il rapporto con Mattia

Manuela Arcuri ha un ottimo rapporto con suo figlio Mattia, e sia lei che Giovanni Di Francesco amano trascorrere il loro tempo insieme al bambino. L’attrice ha più volte espresso il suo desiderio di crescere il suo bambino senza l’aiuto di tate e baby sitter.