Mara Venier in clinica: “Qualcosa non è andato bene, mi hanno ricoverata”

Mara Venier è stata ricoverata in clinica perché qualcosa è andato storto dopo un’operazione ai denti. La conduttrice si è sottoposta ad un lungo intervento, ma deve esserci stata qualche complicazione.

Mara Venier ricoverata: l’intervento

“Qualcosa non è andato bene, sono stata ricoverata” ha spiegato Mara Venier sui social network.

La conduttrice durante la settimana si è sottoposta ad un lungo intervento ai denti, della durata di ben sette ore. In seguito c’è stata qualche complicazione e per questo è stata ricoverata in clinica. La conduttrice è tornata a casa e ha raccontato quello che è accaduto, tranquillizzando tutti e spiegando che sarà presente a Domenica In. Nelle sue storie Instagram era apparso un video in cui si vedeva la conduttrice ricoverata in un letto di ospedale con una flebo.

Un’immagine che è stata rimossa dopo pochi minuti.

Mara Venier ricoverata: le parole della conduttrice

“È stata una settimana pesante, lunedì ho avuto un lungo intervento ai denti. Purtroppo qualcosa non è andato bene, ieri sono stata ricoverata in clinica qui a Roma. Operata dal prof. Valentino Valentini. Sto meglio e domani sarò a Domenica In” ha raccontato Mara Venier nelle sue storie di Instagram. La conduttrice è tornata a casa e ha voluto ringraziare il medico.

“Ringrazio il prof. Valentini del Policlinico Umberto Primo di Roma, che mi sta molto vicino. E a tutta la sua squadra” ha aggiunto la Venier.

Mara Venier è apparsa con il suo solito buonumore, nonostante l’intervento ai denti e la complicazione. La regina della domenica si è goduta un po’ di tempo con il suo nipotino e ha raccontato quello che è accaduto ai suoi fan. Le persone che la seguono hanno dimostrato tutto il loro affetto e la loro preoccupazione con i commenti sui social network. Mara Venier è molto amata dal pubblico, che ancora una volta le ha dimostrato di provare un grande affetto. La conduttrice sarà di nuovo a Domenica In, dopo essersi ripresa dall’intervento e dal ricovero. I fan si sono tranquillizzati grazie alle sue parole e al suo racconto sui social e sono pronti a seguire come ogni domenica la sua amatissima trasmissione, che sta ottenendo un successo davvero incredibile con ascolti molto alti.