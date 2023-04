Maria De Filippi non ha avuto figli naturali. La conduttrice e il marito Maurizio Costanzo, ormai tanti anni fa, hanno scelto di adottare un bambino di 10 anni. Perché hanno preso questa decisione? A spiegarlo è stata proprio la regina di Mediaset.

Maria de Filippi: perché non ha avuto figli naturali?

In occasione del funerale di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi è apparsa sempre stretta al figlio Gabriele. Quest’ultimo è stato adottato dalla coppia quando aveva soltanto 10 anni. La conduttrice di Mediaset e il marito hanno deciso di non avere figli naturali per un motivo ben preciso.

La confessione di Maria De Filippi

Nel corso di diverse interviste, Maria ha spiegato perché non ha avuto figli naturali. La De Filippi non ha avuto alcun problema fisico, per cui era idonea alla procreazione. Eppure, d’accordo con Costanzo, ha preferito percorrere la strada dell’adozione. Il motivo? Il desiderio di aiutare bambini in difficoltà.

Maria De Filippi: il legame con il figlio Gabriele

La De Filippi ha raccontato anche i dettagli legati all’adozione di Gabriele. I primi tempi non sono stati per niente semplici. Il bambino aveva soltanto 10 anni, ma il suo carattere era già formato. Maria e Maurizio non hanno mai perso la pazienza e, passo dopo passo, sono riusciti a fare breccia nel cuore del figlio adottivo.