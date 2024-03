In diretta su Rtl 102.5, il giornalista Gabriele Parpiglia ha lanciato un gossip che ha fatto il giro dei social in un lampo. A suo dire, Maria Esposito e Geolier hanno un flirt in corso. I diretti interessati hanno fornito repliche esilaranti.

Maria Esposito, l’amata Rosa Ricci di Mare Fuori, e Geolier, rapper che ha conquistato il secondo posto al Festival di Sanremo 2024, si sono conosciuti durante il video clip della canzone I’p’me, tu p’ te. Possibile che grazie a questa occasione sia scattato il flirt? Secondo Gabriele Parpiglia sì.

Il gossip sul flirt ha fatto in un lampo il giro dei social, arrivando anche all’attenzione di Maria Esposito e Geolier. Il primo a replicare, direttamente sotto al post di Rtl 102.5 con le dichiarazioni di Parpiglia, è stato il rapper:

“Nun stat buon ca cap”.

Maria ha aggiunto: “Confermo con te fra“.

Nessun flirt, quindi, tra Maria Esposito e Geolier. Tra l’altro, il rapper è fidanzato da oltre due anni con una ragazza di nome Valeria. Nel frattempo, la redazione di Rtl 102.5 ha rimosso il video con lo scoop di Gabriele Parpiglia.