Marina Perzy, ex di Walter Zenga: “Questa storia è un incubo, non ho rovinato nessuna famiglia”

Marina Perzy, ex di Walter Zenga, ebbe una relazione con l'ex portiere dell'Inter. È stata ospite a Oggi è un altro giorno.

Marina Perzy, ex di Walter Zenga, è stata ospite del programma Rai Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone. Marina ebbe una relazione con l’ex portiere dell’Inter (oggi allenatore) in passato. Nel corso della sua ospitata, Marina dichiarato che Walter la corteggiò per un anno.

All’epoca Zenga era sposato con Elvira Carfagna. Questa storia sarebbe divenuta un vero e proprio incubo per la donna, dovendosi diffendere da alcune accuse affermando di non aver rovinato nessuna famiglia. Sempre al riguardo, la showgirl ha ricordato lo scandalo causato da questa relazione, tanto da essere convocata da Ernesto Pellegrini, che all’epoca era dirigente dell’Inter.

Ex di Walter Zenga: “Questa storia è un incubo”

A Oggi è un altro giorno, Marina Perzy ha spiegato: “E’ un incubo questa storia di Zenga.

Io ho fatto scalpore perché le donne dello spettacolo con i calciatori non erano un’abbinata vista. Pensa se c’erano i social, sarei morta. Ho dei quintali di inchieste e interviste, ma non ho mai rovinato nessuna famiglia”. La showgirl ha aggiunto: “Io ho fatto un passo indietro e per sei anni non ha fatto programmi”.

Ex di Walter Zenga: i momenti più importanti della storia d’amore

Marina Perzy, sulle pagine di Novella 2000, ha ricordato i momenti principali della storia d’amore con Walter Zenga: “Voglio precisare che la nostra storia è partita da lui, non da me.

Mi ha corteggiata all’incirca per un anno. Io sono stata conquistata dalla sua costanza e dal suo essere impulsivo. Ma ero ben cosciente che aveva una moglie, una famiglia. Il nostro è stato un amore travolgente e impossibile da gestire”. All’epoca, Zenga era sposato con Elvira Carfagna, dalla quale ha avuto il suo primo figlio, Jacopo. Marina Perzy è tornata a parlare della sua vecchia storia con l’ex portiere dell’Inter dopo le severe critiche da parte di Andrea, figlio di Walter Zenga e Roberta Termali, nel corso della sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip.

Ex di Walter Zenga: “Pensai di intentare causa all’Inter

All’epoca della loro storia, Walter Zenga era già portiere dell’Inter. Ricordando il loro rapporto amoroso, Marina Perzy ha speso alcune parole anche sulla squadra in cui militava Walter: “Per un momento pensai di fare causa all’Inter perché mi aveva rovinato la carriera”. Secondo quanto si legge da Novella 2000, Ernesto Pellegrini, all’epoca dei fatti, avrebbe fatto capire a Marina che se avesse voluto continuare a stare al fianco di Zenga, avrebbe dovuto dire addio alla sua carriera.