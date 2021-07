Marta Delogu smentisce il flirt con Eros Ramazzotti: “Solo un’amicizia”

Marta Delogu ha respinto ogni ipotesi di liaison con Eros Ramazzotti: lo sfogo su Instagram dopo gli scatti rubati a Mykonos

La giovanissima Marta Delogu negli ultimi giorni ha attirato le attenzioni del gossip per il presunto flirt con Eros Ramazzotti. A portare i riflettori sulla ragazza ci hanno pensato i fotografi di “Chi”, che li hanno recentemente pizzicati insieme a Mykonos in atteggiamenti piuttosto complici.

Pur non essendo emerso nessun elemento palese a dimostrazione del flirt, tra loro è comunque apparsa una certa complicità e confidenza, che hanno subito fatto discutere.

Marta Delogu nega il gossip su Ramazzotti

A sopire tale chiacchiericcio ci ha tuttavia pensato nelle scorse ore proprio la 22enne sarda, che ha categoricamente smentito il gossip sul presunto flirt con l’ex marito di Michelle Hunziker. Tramite una Ig Story, la ragazza ha infatti velatamente citato la notizia del presunto legame con l’artista, smentendo poi ogni tipo di relazione amorosa al di fuori di una semplice amicizia.

Ma cosa si sa di Marta Delogu? A quanto pare la bella sassarese, nata nel 1999, è un’aspirante attrice e si è trasferita da qualche tempo nella Capitale proprio per iniziare una carriera nel mondo del cinema. Studia anche presso il Centro Nazionale di Cinematografia, mentre sui social, e su Instagram in particolare, vanta già un seguito non indifferente di follower. Nonostante il suo sfogo, finora Marta non ha fatto alcun riferimento al rapporto che la lega a Eros Ramazzotti né ha mai raccontato come si siano conosciuti.