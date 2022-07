Mary Magdalene, la modella dipendente dalla chirurgia: “Sono autosessuale”

La modella Mary Magdalene ha confessato di essere dipendente dalla chirurgia plastica e ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita sotto le lenzuola.

Mary Magdalene è autosessuale: che vuol dire

Mary Magdalene è una modella classe 1991 che ha spopolato negli Stati Uniti per via dei suoi video a luci rosse per la sua dipendenza dalla chirurgia plastica.

La modella si è sottoposta a centinaia di interventi per modificare la forma del suo naso, delle sue labbra e per aumentare la taglia del suo seno e del suo lato B. Nonostante questo ha ammesso di non soffrire di dismorfia e ha sottolineato di piacersi proprio così:

“Sono un essere umano che esiste su questo pianeta a cui letteralmente piace solo la chirurgia”, ha dichiarato, e ancora: “Ho imparato così tanto in questo modo… Non mi sento una vittima, non mi sento traumatizzata, mi sento davvero molto fortunata che Dio mi abbia dato questa esperienza di vita davvero unica.

Preferisco semplicemente l’aspetto finto esagerato e innaturale. Per ottenere quell’aspetto esagerato, non puoi semplicemente ottenere risultati drammatici con uno o due interventi chirurgici. Ne servono molti.”

Quanto alla sua vita sotto le lenzuola la modella ha detto al Daily Mail:

“Ho appena scoperto questa sessualità e si chiama autosessuale. Sembra così ridicolo, così stupido, ma per me è davvero fo***amente bello da morire. Autosessuale fondamentalmente significa che sei innamorato di te stesso.

So che potrebbe essere percepito come un comportamento narcisistico, ma per me è speciale perché mostra che non hai bisogno di nessuno.”