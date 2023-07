Wimbledon, attivista irrompe in campo mentre il match è sospeso per la pioggia

Wimbledon, attivista irrompe in campo mentre il match è sospeso per la pioggia

Gli eco-manifestanti di Just Stop Oil invadono Wimbledon e lanciano sul prato cartoncini colorati e pezzi di puzzle: uno di loro si siede in mezzo al campo, ecco cosa dice

Oltre al danno, la beffa. A rallentare il torneo di Wimbledon ci si mette (anche quest’anno) la pioggia: frequenti interruzioni e conseguenti ritardi fanno slittare di continuo il programma dei match. Ma stavolta succede anche altro.

Cartoncini colorati e pezzi di puzzle in campo

Mentre ai lati del Campo 18 Sho Shumabukuro e Grigor Dimitrov attendono che la pioggia rallenti per portare a termine il match di primo turno, ecco che gli eco-manifestanti di Just Stop Oil invadono la scena, lanciando sul prato cartoncini colorati e pezzi di un puzzle che raffigura l’immagine del Campo Centrale. Uno di loro dopo si siede in mezzo al campo causando un ulteriore stop, ma solo di qualche minuto: gli steward non tardano a intervenire e a portarlo via per le braccia.

Chi è l’attivista?

I tabloid inglesi sono riusciti a risalire all’identità dell’attivista: si chiama Simon Milner-Edwards, ha sessantasei anni ed è un musicista in pensione originario di Manchester. Alla domanda «Perché compie tali atti?», l’uomo risponde con fermezza: «Sono qui per i miei nipoti e per tutte gli altri. Non sono disposto a lasciare che i nostri politici distruggano tutto e lascino alla prossima generazione il compito di raccogliere i pezzi. […] L’ultima cosa che voglio fare è rovinare il divertimento delle persone a Wimbledon, ma in questo momento, sul campo Centrale, è l’umanità contro il petrolio e il gas».