Mattia Marciano in lutto, è morto il padre della fidanzata: “Vuoto incolmabile”

Mattia Marciano ha scritto un messaggio carico di cordoglio per la scomparsa del padre della sua fidanzata, Camilla Fardella.

Mattia Marciano, ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island, ha espresso la sua commozione e il suo cordoglio per la scomparsa del padre della fidanzata, Camilla Fardella.

Mattia Marciano: il lutto

Da diverso tempo Mattia Marciano si è allontanato dal mondo dello spettacolo e lavora in uno studio dentistico.

Al suo fianco è sempre presente la fidanzata, Camilla Fardella, con cui sta vivendo una storia speciale e importante. La coppia è stata colpita nelle ultime ore da un tragico lutto: il padre di Camilla è improvvisamente scomparso. Mattia Marciano aveva legato tanto con l’uomo da volergli dedicare un post esprimendo tutto il suo affetto: “Venerdì sei andato via in un modo straziante lasciandomi con un dolore che non ho mai provato, un vuoto incolmabile che mi rassicura solo quando il mio sguardo incrocia quello di Camilla, perché so che odiavi vederla stare male e so che ora come non mai la mia forza serve anche a lei per rialzarsi”, ha scritto l’ex volto di Uomini e Donne, e ancora: “Eri fiero di me e lo facevi trapelare, dell’uomo che sono (…) “Eri felice che Camilla stesse al mio fianco, felice della nostra felicità (…) Farò in modo che la tua presenza sia parte della nostra quotidianità”.

Anche Camilla ha scritto un messaggio per esprimere il suo dolore per la scomparsa improvvisa del genitore: “Occhi neri di carbone, che mirano bene al cuore e non ti lasciano mai… “Il mio diamante, il mio pilastro, la mia forza, il mio angelo custode per sempre. TI AMO PAPY”. Al momento non è chiaro quali siano state le cause della morte dell’uomo.

Mattia Marciano: cosa fa oggi

Dopo essere approdato a Uomini e Donne come corteggiatore di Desirée Popper e di Rosa Perrotta, Mattia Marciano è stato tentatore a Temptation Island e infine si è allontanato dal mondo della tv per lavorare in uno studio dentistico.

In passato era balzato alle cronache anche per una liaison con Angela Nasti.

Mattia Marciano: la vita privata

Oggi Mattia Marciano ha trovato la felicità accanto a Camilla Fardella. I due sono usciti allo scoperto nel 2020 e oggi sembra che la loro relazione sia diventata sempre più importante. In poco tempo Mattia si è legato molto anche ai familiari della ragazza, che oggi lo considerano come “uno di famiglia”.