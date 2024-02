Kylian Mbappè è pronto a spiccare il volo e dopo anni fantastici lascerà la Ligue 1 per approdare in un nuovo campionato. Il Paris Saint Germain le ha provate davvero tutte negli ultimi anni per trattenerlo, ma il richiamo della Casa Blanca è troppo affascinante per un probabile futuro pallone d’oro come l’attaccante francese.

Mbappè lascia il Paris Saint Germain: la notizia

Mbappè ha solo 25 anni, ma ha già scritto pagine importantissime della storia del calcio. Centinaia di gol nei campionati, decine di gol in Champions League (superato Neymar solo un paio di giorni fa), e già recordman di marcature nella nazionale francese. Quello che da molti è definito, dopo l’era Messi, il giocatore più forte del mondo, sta per lasciare la comfort zone di Parigi per sbarcare al Real Madrid. Da anni, la Casa Blanca fa la corte al forte attaccante francese, ma il presidente Nasser Al-Khelaifi aveva fatto carte false pur di trattenere il suo talento. Stipendi monstre e pieni poteri nello spogliatoio non sono bastati: Mbappè vuole unirsi al club più iconico nel mondo del calcio.

Mbappè lascia il Paris Saint Germain: la destinazione

La decisione sembra ormai essere presa e Kilyan l’avrebbe già confermata ai dirigenti del Paris Saint Germain. Questa sarà la sua ultima stagione in Francia e poi avrà inizio la sua cariera all’estero. La destinazione non è ancora stata resa ufficiale, ma tutti nel mondo del calcio già la conoscono. Il Real Madrid è pronto a costruire una nuova squadra ‘Galattica’.