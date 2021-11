Meghan Markle usa ancora il titolo di duchessa: è bufera

Meghan Markle avrebbe usato ancora una volta il titolo di duchessa in un'occasione pubblica: la vicenda ha fatto infuriare la Royal Family.

Meghan Markle, che ha rinunciato ai titoli nobiliari nel 2020 insieme a suo marito, il principe Harry, avrebbe usato ancora una volta il titolo di duchessa finendo per scatenare l’ira della famiglia Reale.

Meghan Markle: il titolo nobiliare

Meghan Markle avrebbe invitato due senatrici repubblicane a esprimersi a favore del congedo parentale retribuito.

Come se non bastasse l’ex attrice, oggi moglie del Principe Harry, si sarebbe presentata con il titolo di «Duchessa di Sussex», fatto che avrebbe mandato su tutte le furie la Regina e il resto della famiglia Reale britannica. Come se non bastasse per gli accordi Inghilterra e Usa, il gesto della moglie di Harry sarebbe considerato “un’intromissione assolutamente inammissibile”, ma del resto sono mesi che circolano voci riguardanti un presunto ingresso in politica da parte di Meghan Markle.

Meghan Markle: l’addio ai titoli nobiliari

Dopo l’addio ai titoli nobiliari, Meghan Markle e il principe Harry hanno lasciasto l’Inghilterra per vivere come “persone normali”in California, a Santa Barbara, dove hanno acquistato una lussuosa villa e dove è nata la loro seconda bambina, Lilibet Diana (chiamata così in onore della Regina Elisabetta e della Compianta Lady D). Gli ex Sussex avrebbero dunque stretto degli accordi con Netflix e di recente Meghan ha pubblicato il suo primo libro (anch’esso presentato in qualità di «Duchessa di Sussex»).

Meghan Markle: l’intervista scandalo

Mentre a Londra i ritocalchi scandalistici continuano ad accusarla di mero arrivismo, Meghan Markle ha rilasciato un’intervista scandalo alla CBS (per Oprah Winfrey) dove ha gettato pesanti ombre sulla famiglia reale, accusando persino alcuni membri non meglio specificati di razzismo. Lei e Harry hanno quindi deciso di cercare maggiore serenità e libertà negli States, terra natale di Meghan, dove hanno assicurato che non ricevebbero più soldi dalla Corona.

“La mia vita reale è un mix tra il Truman Show e vivere in uno zoo.

In California però posso camminare a testa alta e portare mio figlio Archie fuori sul seggiolino della bicicletta, cosa che prima non avrei mai potuto fare. Mi sento diverso, un po’ più libero”, ha confessato Harry che, a quanto pare, avrebbe oggi un rapporto conflittuale con suo padre Carlo e con il fratello William, futuro erede al trono. La famiglia si è riunita l’ultima volta durante l’estate in occasione di un’inaugurazione di una statua dedicata a Diana.