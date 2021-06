Michele Merlo: chi è l’ex cantante di Amici ricoverato in gravi condizioni

Chi è Michele Merlo, cantante vicentino che ha preso parte ad Amici 16 attualmente ricoverato per una leucemia fulminante.

Cantante di Amici originario del vicentino, Michele Merlo è attualmente ricoverato all’ospedale maggiore di Bologna a causa di un’emorragia cerebrale dovuta ad una leucemia improvvisa fulminante: chi è l’artista e quali sono le tappe principali della sua carriera?

Michele Merlo: chi è

Conosciuto anche con gli pseudonomi di Mike Bird e Cinemaboy, il cantante e musicista si è fatto conoscere al pubblico grazie alla sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi. Michele ha infatti preso parte ad Amici 16 e dentro la scuola si è fatto conoscere per il suo talento e il suo timbro particolare grazie a cui è riuscito ad accedere alla fase serale.

Mike faceva parte della squadra bianca capitanata da Morgan, poi sostituito in corsa da Emma Marrone per alcuni dissidi.

Durante la sua partecipazione si era parlato anche di un avvicinamento alla cantante Shady, anche lei concorrente del programma, ma in un’intervista aveva confermato che tra loro c’era soltanto un rapporto di amicizia. I fan del talent ricorderanno poi le sue liti con Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, sia sui social che in trasmissione. Quest’ultimo aveva infatti reso note alcune chat in cui Michele invitava i suoi seguaci a dare voti bassi all’avversario in modo da primeggiare nella classifica web del talent show.

A pochi passi dalla finale Mike è stato eliminato ma ha continuato a seguire il programma anche negli anni successivi. Nell’ultima edizione ha apertamente espresso il tifo per l’amico Luca Marzano, in arte Aka7even.

Michele Merlo, chi è: le sue canzoni

Una volta uscito dal talent, il cantante si è affermato con le sue canzoni anche in Inghilterra e ha pubblicato per Maciste Dischi alcune canzoni con il nome di Cinemaboy. Tra i suoi riferimenti musicali ha sempre avuto il cantautorato indie a partire da nomi come Kings of Leon, Arctic Monkeys e Jeff Buckley e nel 2020, tre anni dopo l’uscita da Amici, ha pubblicato il suo primo album tutto in italiano. Si tratta di “Cuori stupidi“, il primo pubblicato con il suo vero nome.

Dopo molto tempo in silenzio, pochi mesi prima della malattia era tornato in studio per registrare nuove canzoni e il suo prossimo singolo avrebbe dovuto chiamarsi Farfalle. I produttori di gran parte delle sue canzoni sono Federico Nardelli e Giordano Colombo, già al lavoro con grandi artisti del panorama musicale italiano da Ligabue a Gazzelle fino ai concorrenti di Amici Giordana Angi, Samuel, Tancredi e tanti altri. Recentemente Michele era stato anche co-autore del brano “Bellissima” di Jacopo ET.

Tra le sue canzoni più note vi sono Non mi manchi più, Mare, Aquiloni, Tutto per me, Tivù, Cuori stupidi, Credici sempre, Vorrei proteggerti dal mondo e Andrà tutto bene.

Michele Merlo, chi è: la leucemia e il ricovero

Nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 giugno Michele Merlo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a causa di un’emorragia cerebrale. A darne notizia è stata la famiglia che ha spiegato che l’artista è stato colpito da una leucemia improvvisa fulminante che lo sta costringendo in rianimazione all’ospedale maggiore di Bologna.