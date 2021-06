Michele Merlo l’album e le canzoni tornano in classifica

Le canzoni e l'album di Michele Merlo sono tornati in classifica dopo la sua scomparsa: i fan si sono riversati in massa a riascoltarlo.

Ad appena una settimana dalla scomparsa di Michele Merlo a causa di un’emorragia cerebrale dovuta a una leucemia fulminante, i fan si sono riversati in massa a riascoltare i brani del compianto cantante tanto da farli tornare in classifica FIMI.

Michele Merlo: la classifica

Michele Merlo è scomparso nella notte tra il 6 e il 7 giugno a causa di una emorragia cerebrale dovuta ad una leucemia fulminante. La scomparsa del cantante ha colpito moltissimi fan, amici e colleghi del mondo dello spettacolo che, in queste giornate, si sono riversati in massa a riascoltare i brani più famosi e l’album realizzato da Michele Merlo nel 2020 (Cuori Stupidi) facendoli rientrare in classifica FIMI e aumentando i numeri delle sue classifiche su Spotify.

Sui social la fidanzata di Merlo, Luna Shirin Rasia, ha dichiarato che il cantante le avesse scritto la sua ultima canzone (dedicata a lei) in un messaggio inviato per telefono che ancora non aveva avuto il coraggio di leggere. “C’è un’ultima canzone che non ho sentito. L’avevo pregato di cantarmela, ma non stava bene, allora mi aveva detto: ‘Amore te la canterò presto, davanti a un tramonto. Ma non credere che sia una canzone sdolcinata: parla di quando non staremo più insieme, ma non perché non ci ameremo più.

Forse il testo è nel telefono. Lo leggerò con calma, quando sarò pronta”, ha dichiarato la fidanzata del cantante.

Michele Merlo: l’autopsia

Mentre l’Ausl di Bologna ha aperto un’inchiesta interna sulla scomparsa del cantante la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico d’ignoti. La famiglia di Michele Merlo ha gettato pesanti ombre sull’ospedale in cui il cantante si è recato pochi giorni prima della sua scomparsa a causa dei suoi gravi sintomi. “Perché mio figlio è stato respinto dall’ospedale di Vergato e accusato di aver fatto uso di droghe”, ha dichiarato il padre del cantante, Domenico Merlo, annunciando di voler sporgere denuncia.

Michele Merlo: il dolore della fidanzata

Sarebbe stata Luna Shrin Rasia, fidanzata di Michele Merlo, ad allertare l’ambulanza quando il cantante si è sentito male.“‘Amore, sento che il Paradiso mi sta chiamando’. Gli avevo detto di smettere di fare lo scemo. Poco dopo ho chiamato l’ambulanza. Non l’ho più visto cosciente”, ha raccontato la ragazza.