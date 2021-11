Michelle Hunziker sulla figlia: “Se qualcuno credesse in lei…”

Michelle Hunziker ha espresso il suo orgoglio nei confronti di sua figlia, che come lei sogna una carriera nel mondo dello spettacolo.

Michelle Hunziker ha svelato quali sarebbero le colleghe conduttrici da lei più invidiate e cosa si augurerebbe in futuro per sua figlia (che come lei sogna di diventare una conduttrice tv).

Michelle Hunziker: la confessione

Michelle Hunziker è al timone di All Togheter Now e per la prima volta ha confessato cosa, se potesse, “ruberebbe” alle sue famose colleghe conduttrici: “Ad Ilary Blasi la romanità, a Silvia Toffanin la sua casa a Portofino per un giorno, ad Alessia Marcuzzi le gambe infinite che ha, a Maria De Filippi invece ruberei tutto: è The Queen!”, ha dichiarato la showgirl svizzera.

Michelle Hunziker si è lasciata andare anche a una confessione riguardante un giovane talento, ossia sua figlia Aurora Ramazzotti che, come lei, sogna di diventare un giorno una conduttrice tv: “Se qualcuno credesse in mia figlia, mi farebbe le scarpe dopo domani”, ha dichiarato la moglie di Tomaso Trussardi a proposito di Aurora, la primogenita avuta durante il suo matrimonio con Eros Ramazzotti.

Michelle Hunziker: la carriera di Aurora Ramazzotti

Oggi Aurora Ramazzotti è piuttosto conosciuta sui social e ha avuto qualche esperienza televisiva: su Sky ha condotto il daytime di X Factor, su Canale 5 il programma Vuoi Scommettere? Inoltre è stata scelta come inviata de Le Iene.

“Sono diversa da mia madre e non mi piace pensare di seguire le sue orme, piuttosto preferisco pensare che ho conosciuto e assorbito il mondo dello spettacolo attraverso i miei genitori, ora però sto cerando di costruirmi la mia strada nonostante tutto”, ha dichiarato Aurora Ramazzotti in merito alla sua carriera in tv.

Michelle Hunziker: il rapporto con Aurora

Michelle Hunziker ha avuto in tutto tre figlie: Aurora, nata dall’amore per Eros Ramazzotti, e Sole e Celeste, nate dall’amore per Tomaso Trussardi.

La showgirl è molto legata alle sue figlie e ha un rapporto davvero speciale con Aurora, avuta quando ancora era giovanissima. “Eppure mi sentivo così mamma, così matura e adulta… Così pronta… Ti abbiamo desiderato e sei il nostro angelo. Ricordalo sempre”, ha dichiarato la showgirl in un post dedicato a sua figlia Aurora. Michelle Hunziker è rimasta in ottimi rapporti anche con Eros Ramazzotti, padre della sua prima figlia (e che a sua volta ha avuto altri due bambini).