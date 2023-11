Milano, scoperta discarica abusiva di 3mila mq

Nella discarica abusiva erano presenti rifiuti per 60 tonnellate

Scoperta dalla guardia di finanza a Canegrate, alle porte di Milano, una discarica abusiva. Il proprietario del terreno è stato segnalato alla Procura di Milano.

La discarica abusiva

La discarica abusiva sorge su un’area di 3mila mq, ora sottoposta a sequestro. Al suo interno si trovano rifiuti per 60 tonnellate. Tra questi, numerosi veicoli e rottami di autovetture a contatto diretto con il terreno non impermeabilizzato.

Sono stati trovati anche fabbricati costruiti senza autorizzazione. In questi fabbricati era stata costruita una fucina.

La segnalazione del proprietario

La guardia di finanza, con il supporto dei tecnici dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Lombardia e della Polizia Locale di Canegrate, ha proceduto al sequestro dell’area su cui sorge la discarica abusiva.

Si è occupata poi di segnalare il proprietario del terreno alla Procura di Milano per realizzazione e gestione di discarica non autorizzata, abusivismo edilizio in area di interesse paesaggistico/ambientale e abusivo esercizio di attività di gestione di veicoli fuori uso e di rifiuti.