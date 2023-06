Luka Modric sotto scacco. Piede portante del Real Madrid e della nazionale croata, il giocatore trentasettenne dovrà rispondere insieme al collega e compagno di nazionale Dejan Lovren di pesanti accuse che, se confermate, rischiano di generare pesanti ripercussioni.

Cos’era successo?

Stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa croata Hina, l’ufficio del procuratore di Osijek accusa i due di falsa testimonianza per una vicenda relativa al 2017. Il procedimento in questione riguarda tre alti dirigenti della Dinamo Zagabria e un funzionario delle imposte, accusati a loro volta di evasione fiscale e appropriazione illecita di denaro dalla Dinamo nelle cessioni di Modric al Tottenham nel 2008 e di Lovren al Lione nel 2010. Luka è stato chiamato a testimoniare sulle date in cui sono stati firmati gli allegati ai contratti professionali che regolavano la ripartizione dei compensi per il trasferimento tra lui e la sua Dinamo. Secondo l’accusa, Modric avrebbe testimoniato falsamente di aver firmato i suddetti allegati ogni volta che ha prorogato il contratto da professionista e di averli firmati nuovamente dopo aver lasciato il club. Si legge nel dispositivo dell’accusa: «[…] pur sapendo che ciò non corrisponde al vero, poiché ha firmato il suddetto si allega contratto quando aveva già lasciato la società iniziale».

La possibile pena

Al termine del processo, sono state emesse le condanne per i quattro imputati. La più pesante è tocca all’amministratore delegato della Dinamo Zdravko Mamic, punito con sei anni e mezzo di reclusione per aver sottratto illecitamente al club quindici milioni e mezzo di euro. Sempre secondo il quadro accusatorio, le testimonianze di Modric e Lovren avrebbero favorito Mamic, fuggito prima della condanna in Bosnia-Erzegovina dove attualmente vive. Il reato di falsa testimonianza è punibile da sei mesi a cinque anni di reclusione, secondo il codice penale croato.