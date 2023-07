Un ragazzo di 22 anni è stato insultato e minacciato mentre era sull’autobus. Lo sventurato è stato seguito e raggiunto dal suo aggressore che lo ha continuato a offendere, spintonandolo e facendolo cadere a terra. L’aggressore non si è fermato e ha picchiato il giovane sferrandogli un pugno al volto. Non c’è una spiegazione valida a una simile violenza, se non il colore della pelle e la disabilità del 22enne. Il ragazzo, un disabile di origine egiziana, è stato soccorso dalla polizia di Monza. Il 47enne autore dell’aggressione, avrebbe agito senza una valida ragione; l’uomo risulta avere precedenti penali per droga, furti e lesioni.

Ragazzo insultato e picchiato: aveva chiesto aiuto al padre

Un ragazzo di 22 anni di origine egiziana è stato vittima di insulti razziali da parte di uno sconosciuto mentre viaggiava su un mezzo pubblico. Il giovane, spaventato dalla situazione, ha chiamato suo padre per chiedere aiuto. Come precisa TGR Lombardia, nonostante l’intervento del genitore, questi non è stato in grado di fermare le violenze subite dal figlio.

L’intervento della polizia

Successivamente, la polizia è arrivata sul posto e ha richiesto l’intervento del personale medico. L’aggressore è stato denunciato per lesioni, percosse e ingiuria aggravate dall’odio razziale e dalla minorata difesa.