Morte Maurizio Costanzo, come sono cambiati i palinsesti Mediaset e Rai

La morte di Maurizio Costanzo ha spinto Rai e Mediaset a ridefinire i palinsesti della giornata di venerdì 24 febbraio e non solo.

In questo modo, si è voluto rendere omaggio al giornalista che per tutta la sua vita ha lavorato per la tv di Stato per il gruppo editoriale fondato da Silvio Berlusconi.

Morte Maurizio Costanzo, come sono cambiati i palinsesti Mediaset

Dopo aver appreso della scomparsa del giornalista, Mediaset ha lanciato un cartello a rotazione su tutte le sue reti che è andato in onda per tutta la giornata di venerdì 24 febbraio.

“Ciao Maurizio, sarai sempre nei nostri cuori. Pier Silvio”. A firmare il cartello, infatti, è stato proprio l’amministratore delegato della rete del Biscione, Pier Silvio Berlusconi.

Per quanto riguarda Mediaset, i primi cambiamenti al palinsesto si sono verificati nel pomeriggio di venerdì 24 febbraio. Non è stato trasmesso, infatti, il consueto appuntamento con Uomini e Donne ma è stato confermato il daytime di Amici. Pomeriggio Cinque, poi, è stato totalmente dedicato a Costanzo. In prima serata, ancora, è stato trasmesso Speciale Matrix, in collaborazoone con il Tg5.

La puntata è stata intitolata Costanzo, l’uomo che ha cambiato la tv. Lo speciale ha sostituito la puntata di Buongiorno, Mamma 2 che andrà in onda a marzo. Su Rete 4, invece, non c’è stato Quarto Gradoma il film Guardia del Corpo.

Per quanto riguarda sabato 25 febbraio, alle 12:20 andrà in onda su Rete 4 Ieri e oggi in tv – speciale Maurizio Costanzo. La puntata verrà trasmessa in replica alle 05:25 di domenica 26 febbraio.

In prima serata, invece, la puntata di C’è posta per te sarà sostituita da In ordine alfabetico del 1999 con l’incontro di Vittorio Gassman, Monica Vitti e Alberto Sordi intervistati da Costanzo ed Enrico Mentana. A mezzanotte, invece, verrà trasmesso I tre tenori, presentato per la prima volta nel 1998.

Domenica 26 febbraio, alle 16:30, la rete ha deciso di trasmettere su Canale 5 lo speciale Verissimo presenta Ciao Maurizio.

Cambio di programmazione dei palinsesti Rai

Sul fronte Rai, Pierluigi Diaco è andato in onda al posto di BellaMà su Rai 2 con l’ultima intervista a Costanzo realizzata per Io e te del 5 giugno 2020. Il conduttore era molto legato al giornalista scomparso che ha, infatti, ufficializzato l’unione civile tra Diaco ed il marito Alessio Orsingher.

Alle 17:00 di venerdì 24 febbraio, su Rai 1, La Vita in Diretta ha dedicato tutta puntata alla scomparsa del giornalista e al suo ricordo. In studio, erano presenti Roberta Capua, Paola Barale, Massimo Lopez, Nunzia De Girolamo, Luisella Costamagna, Claudio Lippi e Flavio Insinna. In collegamento, Antonella Clerici e Mauro Coruzzi, in arte Platinette.

Sabato 25 febbraio, alle 15:00, va in onda su Rai 3 Tv Talk in diretta, interamente dedicato a Maurizio Costanzo e alle più importanti pagine di tv di cui è stato autore e protagonista. Alle 20:20, sempre su Rai 3, Massimo Gramellini e Roberto Vecchioni, padrone di casa di ‘Le parole’, in collegamento con Vladimir Luxuria, ricorderanno Maurizio Costanzo.