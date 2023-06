Tragedia ad Agerola (NA). Un ragazzino di dodici anni è stato accompagnato senza vita al presidio locale della Misericordia di via Antonio Coppola da alcuni familiari. Al vaglio delle autorità le cause del decesso.

Una prima ricostruzione

Stando a quanto si apprende da TgCom24 e da Il Mattino, all’arrivo del minore al pronto soccorso i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo invece alcune indiscrezioni sulle possibili cause del decesso, il ragazzino sarebbe stato vittima di una caduta fatale mentre percorreva in sella a un mulo un sentiero di montagna (non è stato ancora confermato che la caduta sia avvenuta dalla groppa dell’animale). La tragedia si sarebbe verificata lungo i sentieri dei monti Lattari, in località Ponte Tito di Agerola, sotto gli occhi dei genitori e del nonno.

L’inchiesta

La salma del dodicenne resta ora a disposizione della Procura di Torre Annunziata, quindi del procuratore Nunzio Fragliasso (insieme al procuratore aggiunto Giovanni Cilenti e al procuratore sostituto Emilio Prisco), che ha aperto un fascicolo d’inchiesta per capire cosa è accaduto. Intanto i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche sono sul posto e, assieme ai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, lavorano alla ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente.