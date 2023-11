Walter Davis, uno degli idoli di Michael Jordan, è morto all’età di 69 anni per cause naturali. Il decesso dell’ex giocatore di basket è avvenuto nella giornata di giovedì 2 novembre mentre si trovava a Charlotte, nel North Carolina, con la famiglia.

Morto Walter Davis, il giocatore di basket aveva 69 anni

Alto 198 centimetri, Davis è stato una stella universitaria dell’Università della North Carolina (UNC), passando alla storia come uno dei più grandi cestiti nella storia dei Phoenix Suns. Nel corso della sua carriera, è stato sei volte NBA All-Star e ha giocato nella NBA per 15 anni, trascorrendo la maggior parte di questi nei Phoenix Suns.

Il 69enne, con i suoi 15.666 punto, è ancora oggi il miglior marcatore di tutti i tempi della franchigia.

La carriera amatoriale di Davis, inoltre, gli consentì di conquistare un posto nella Nazionale americana con la quale vinse l’oro ai Giochi Olimpici estivi del 1976 a Montreal.

Dopo essere stato indicato come quinta scelta del Draft NBA nel 1977, il giocatore ha chiuso la sua carriera nella famosa lega professionistica statunitense con una media di 18,9 punti, 3,0 rimbalzi e 3,8 assist in 1033 partite.

L’idolo di Michael Jordan

Davis è stato uno degli idoli di Michael Jordan. Proprio quest’ultimo, quando nel 1984 gli chiesero chi fosse il miglior giocatore del mondo, fece il nome del 69enne. L’allora matricola Jordan, che come il collega era diventato stella dei Tar Heels nei college, disse: “Ho giocato contro di lui in estate ed è eccezionale”.

Morto Walter Davis, il messaggio di cordoglio dei Phoenix Suns

“Abbiamo il cuore spezzato”, hanno scritto i Phoenix Suns, dopo aver appreso la notizia dell’improvvisa dipartita di “Sweet D”. La squadra ha ricordato Davis, sottolineando che fosse uno dei migliori giocatori della franchigia dell’Arizona.

“Era un prolifico realizzatore il cui stile di gioco fluido e il suo ‘tocco di velluto’ erano apprezzati da generazioni di nostri tifosi”, si legge ancora nel messaggio condiviso su X.

In Memoriam: Walter Davis (1954-2023) pic.twitter.com/4tpFuhig0v — NBA History (@NBAHistory) November 3, 2023

Per la sua abilità nel fare canestro e per la sua incredibile velocità, Davis era stato soprannominato “Il Levriero”. In onore del giocatore, a partire dal 1994, i Phoenix Suns hanno ritirato la maglia numero 6.