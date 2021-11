Motf, il marchio premium di Shein svela la prima collezione in cashmere e lana

Motf, il marchio premium di Shein, regala classe e ricercatezza, anima giovanile e moderna, soddisfacendo i gusti più chic e i tradizionalisti.

Soffice, morbido e rinomato, pregiato e raffinato: il cashmere è perfetto per il freddo intenso che si respira con l’inverno ormai alle porte. Serve eleganza e signorilità, non deve mancare un tocco di classe e di buon gusto, ma proteggersi dal gelo più acuto è un’esigenza irrinunciabile. Motf, il marchio premium di Shein, svela la sua prima collezione di cashmere e lana, offrendo capi di qualità a prezzi convenienti e veramente attraenti. Per soddisfare tutti i desideri e le voglie del cliente, MOTF offre capi di grande varietà, adatti ai gusti di ciascuno. C’è solo l’imbarazzo della scelta.

Motf, il marchio premium di Shein

Motf, il marchio della linea premium di Shein, dispone di articoli essenziali realizzati con materiali e imballaggi di qualità superiore.

La qualità si unisce al risparmio, offrendo a un prezzo accessibile abiti e non solo. Così i clienti che scelgono Motf godranno di abbigliamento premium senza pagare tanto. Non mancheranno classe e ricercatezza, anima giovanile e moderna, il tutto avendo sempre un occhio di riguardo per il proprio portafoglio.

Con la nuova linea targata Motf si regala la bellezza. Il cashmere è la qualità che più intriga (e attrae) gli estimatori, ma i suoi prezzi sono spesso troppo proibitivi. Con Motf, tuttavia, i costi non saranno più un problema.

Motf, il marchio di Shein presenta capi raffinati in cashmere e lana

È tempo di cambio di stagione e il nostro guardaroba lo sa bene. Addio ai capi leggeri, dagli shorts alle camicette, passando per sandali e costumi. Con l’arrivo dell’autunno è arrivato anche il momento tanto temuto del cambio di stagione. Gli armadi chiedono di rinnovarsi e restare al passo con i tempi: per soddisfare ogni esigenza, Motf rappresenta la soluzione migliore.

Per soddisfare le voglie di comfort (senza rinunciare a finezza e buongusto), Motf offre capi duraturi realizzati con filati di alta qualità. Linee senza tempo, delicate ed eleganti, si coniugano armoniosamente con colori tenui e con la morbidezza dei tessuti. Capi perfetti per ogni guardaroba.

Stili neutri e accesi, toni pastello e autunnali, ma anche vivaci e originali: è impossibile non trovare l’abito in linea con i propri gusti, persino quelli più ricercati e sofisticati. Morbide canotte, maglioni e polo, berretti e calzini, guanti e sciarpe, cardigan oversize, abiti e persino abbigliamento da casa, fino ai pantaloni: ce n’è davvero per tutti i gusti. Oltre al fantastico design, i capi sono ipoallergenici, da indossare con disinvoltura e senza eccessi, con una grande dose di stile e gusto chic.

Motf segue le tendenze del momento, rispecchiando la moda dettata dalla nuova stagione invernale. Nel mese delle piogge e del foliage come essere alla moda? Il marchio premium di Shein permette di abbinare capi in perfetta sintonia con la stagione più fredda e cupa, non rinunciando alla comodità né alla bellezza.

Con l’abbigliamento di Motf è possibile dare libero sfogo alla propria creatività e realizzare outfit sorprendenti. Sotto al cappotto come rinunciare al dolcevita in lana o cashmere? Abito di estrema eleganza, imprescindibile durante l’inverno. Caldo, confortevole e di facile abbinamento: la maglia a collo alto si conferma alleato perfetto per la stagione autunno-inverno. La versatilità dei dolcevita è perfetta da abbinare alla gonna (sia lunga sia mini), da unire ai jeans o ai pantaloni a palazzo: così la fantasia ha carta bianca. Con la sua classica trama, si combina con look maschili e femminili. Il dolcevita è uno dei capi da sempre più amato (anche dalle celebrità). È un look iconico che non va mai fuori moda, da sfoggiare sia di giorno sia durante una serata. Le maglie a collo alto non sono mai noiose. Stile minimal o tonalità più vivaci, monocolore o a fantasia, stretto o large, sottile o di spessore, il dolcevita è sempre avvolgente, morbido e caldo: perfetto per lasciarsi coccolare durante l’inverno. Dai modelli casual più classici in cashmere a quelli extralarge in lana: grazie a Motf, con la sua qualità e la cura dei tessuti, c’è l’imbarazzo della scelta.

Non solo dolcevita. Vestiti soffici e delicati o pantaloni larghi e morbidi: a ognuno la sua scelta. Per proteggersi dalla pioggia che bagna le giornate più uggiose, impossibile dimenticarsi una sciarpa calda e un cappello in lana. Per i più freddolosi, inoltre, è possibile sfoggiare guanti semplici ed eleganti.

Motf, il marchio premium di Shein a un prezzo accessibile

Motf si rivolge a un target variegato, caratterizzato da stili diversi e preziosi, soddisfacendo i più estrosi e i più tradizionalisti, i dandy e gli amanti dell’estetica, gli appassionati del gusto più classico e chi invece vuole allontanarsi da ogni standard.

L’abbigliamento di Motf è caratterizzato da un prezzo davvero interessante, tra 27 e 85 euro. Com’è possibile? Il brand offre diverse commistioni di filati. Dove il 100% cashmere resta una garanzia di alta qualità, cashmere/lana o misto lana/cotone sono opzioni più accessibili. Di fronte a una così vasta scelta, il difficile è optare per il capo preferito.