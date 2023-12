Musica, Carlos Lyra morto a Rio de Janeiro: fu uno dei principali artisti della "Bossa Nova"

Come artista portò al successo brani come "Coisa mas linda". La morte dell'artista è stata annunciata con un post sui social.

Il mondo della musica brasiliana piange uno dei suoi rappresentanti più illustri. Carlos Lyra si è spento a 90 anni a Rio de Janeiro. Tra i massimi esponenti del movimento bossa nova, Lyra è morto dopo essere stato ricoverato lo scorso giovedì 14 dicembre a causa di un’infezione batterica: “Il Brasile, e più precisamente Rio, oggi perde uno dei padri della Bossa Nova”, si legge nel messaggio di cordoglio che è stato condiviso sulla pagina ufficiale di Instagram dell’artista.

Morto il padre della Bossa Nova Carlos Lyra: la sua carriera

Nato a Rio de Janeiro l’11 maggio del 1933, Lyra ha collaborato con personalità illustri del calibro di Roberto Menescal con il quale ha creato un’accademia di chitarra. Nel 1959 ha registrato il suo primo album dal titolo “Carlos Lyra – Bossa Nova”. L’artista ha firmato brani memorabili come “Coisa Mas Linda”, “Sabe você” o ancora “Maria Ninguém”, quest’ultimo brano considerato dalla stessa Jacqueline Kennedy come il suo preferito. Le performance di Lyra sono giunte anche in Italia: è del 1992 la sua partecipazione al Pescara Jazz Festival. In quello stesso anno la sua tournée ha raggiunto anche la Spagna e il Portogallo.

Il cordoglio del presidente brasiliano Lula

Tra le persone che hanno reso omaggio al grande artista brasiliano c’è stato anche il presidente del Brasile Lula che su X ha scritto: “Oggi il Brasile dice addio a Carlos Lyra, cantante e compositore brasiliano, uno dei grandi nomi della Bossa Nova. Partner di Vinícius de Moraes e di tanti grandi nomi della MPB. Le mie condoglianze agli amici, alla famiglia e agli ammiratori di Carlos Lyra in questo momento di perdita”.