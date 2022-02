Nathaly Caldonazzo chiarisce con Soleil: “Ecco perché ce l’avevo con te”

Nathaly Caldonazzo ha chiesto scusa a Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip 6.

Dopo le frecciatine e le liti che si sono scambiate al Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo ha deciso di chiedere scusa a Soleil Sorge.

Nathaly Caldonazzo: la lite con Soleil

Pace fatta tra Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge? Tra le due l’inizio della convivenza al GF Vip 6 è stato alquanto burrascoso e per la prima volta la modella e attrice ha deciso di affrontare il discorso con la collega, a cui ha manifestato le proprie scuse.

“Arriva la pace con questo massaggio, è il massaggio della pace. Mi dispiace. Se mi faccio perdonare per quel confessionale a caldo? Sì. Io perché comunque ho subito una cosa come quella di Delia. Quindi pensa che che sono dalla parte di chi subisce questo. A me non dava fastidio la cosa vostra… Quello che non mi era piaciuto è che tu continuavi ad attaccarla, tipo ‘hai due neuroni’. Però tu come me hai detto quelle cose senza pensarci, così a caldo.

Alex però continuava a sbagliare, ha anche detto che era innamorato di te dai. Lei si è spenta per lui e adesso Belli dovrà fare tanto per riconquistarla. Lei lo amerà anche, ma non so, è cambiata tanto”, ha dichiarato Nathaly Caldonazzo a Soleil.

Lo scontro per Alex Belli

A creare delle divergenze tra le due è stato in particolar modo il legame sbocciato tra Soleil e Alex Belli nella casa del GF Vip.

Nathaly si è detta convinta del fatto che l’attore tornerà con Delia Duran una volta che i due si saranno chiariti al GF Vip:

“Quello che ha fatto Alex a Delia è abbastanza per chiudere un matrimonio. Anche soltanto il bacio, ma poi si era invaghito di te. Ok l’amore libero e le cose a tre, ma lui qui non faceva il trio con te e Delia. Alla fine è uscito, ma era troppo tardi ormai.

Che poi se le ha fatto tutto questo in un momento che andava tutto bene, pensa se era una crisi. Torneranno insieme sicuro, ma se poi arriva uno che dimostrerà amore a Delia… queste cose si pagano e cambierà tutto“, ha precisato.