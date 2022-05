Nevada, bimba di 5 anni morta in un incendio a Las Vegas

In Nevada una bimba di 5 anni è morta in un incendio scoppiato in un appartamento di Las Vegas. Su GoFundme raccolta fondi per le spese funebri.

A Las Vegas, in Nevada (Usa), una bimba di 5 anni è morta tragicamente in un incendio scoppiato in un appartamento lo scorso 26 aprile.

Dopo 4 giorni chiusa in se stessa per il profondo dolore, Keyonna Tatum la madre della piccola Cyncere Loper ha raccontato quanto accaduto quella notte, dove la figlia ha perso la vita.

“Taquyyah Porter (uno dei figli, n.d.r) è stato il primo ad essere svegliato dagli allarmi antincendio a tutto volume. In seguito, anche io ho iniziato a correre e a picchiare alla sua porta, perché la casa era in fiamme e il fumo stava salendo“.

Una volta arrivati al piano superiore, la madre racconta di aver lanciato i figli ai vicini di casa, prima di saltare anche loro fuori dall’appartamento, ormai in preda alle fiamme.

La piccola Cyncere non ce l’ha fatta

Una volta giratasi però la madre ha visto che la figlia di 5 anni non era assieme agli altri figli, pensando subito al peggio: “La stavo chiamando, ma non l’ho mai sentita urlare o altro.

Speravo solo che fosse da questa parte con lei“.

Secondo quanto riportato dal coroner della contea di Clark la bimba di 5 anni sarebbe morta a causa del fumo inalato. Gli investigatori non hanno ancora detto cosa possa ver causato l’incendio, ma le indagini continuano.

Intanto la famiglia ha deciso di raccogliere fondi attraverso donazioni su GoFundme per coprire le spede funebri della piccola Cyncere.