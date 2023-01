"Non hai mai lavorato": la replica infuocata di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Dubai in compagnia del fidanzato Giulio Fratini e sui social è stata travolta dagli insulti degli haters.

Elisabetta Gregoraci: la replica agli insulti

Elisabetta Gregoraci sembra aver ritrovato la felicità accanto all’imprenditore Giulio Fratini con cui, dopo le feste, è partita per Dubai. Sui social l’ex moglie di Briatore ha postato alcuni scatti in cui è ritratta sulle spiagge di Dubai in forma smagliante e con un bikini giallo fluo. Le sue foto, come sempre, non hanno mancato di attirare i commenti degli haters, e sui social c’è chi le ha consigliato di “andare a lavorare”.

La showgirl ha personalmente replicato contro i leoni da tastiera scrivendo: “Zio lavoro da quando ho 17 anni, ti è sfuggito qualcosa. Comunque anche per questo 2023 ti consiglio il Gaviscon due volte al giorno per almeno un mese… funziona”.

L’anello di Giulio Fratini

Alcuni giorni fa attraverso i social, Elisabetta Gregoraci ha mostrato ai fan il prezioso anello di fidanzamento che le sarebbe stato donato proprio dall’imprenditore, con cui fa coppia fissa ormai da diversi mesi.

Per il momento la showgirl ha preferito non rivelare ulteriori dettagli sulla sua unione con Giulio Fratini, già noto al grande pubblico per esser stato legato a Roberta Morise e a Raffaella Fico. In passato la Gregoraci aveva confessato quanto fosse difficile per lei innamorarsi, mentre questa volta sembra che il destino le abbia messo accanto la persona giusta.