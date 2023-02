Dopo aver superato un periodo di crisi ed averlo raccontato nel loro brano, L’Addio (in gara a Sanremo 2023), i Coma Cose hanno annunciato che convoleranno a nozze.

Coma Cose: il matrimonio

Alla conferenza stampa per il Festival di Sanremo i Coma Cose, duo formato da Fausto Zanardelli (noto anche come Fausto Lama) e Francesca Mesiano (meglio nota come California), hanno annunciato di essere pronti a convolare a nozze. A Sanremo i due hanno portato il brano L’Addio, ispirato al periodo di crisi da loro vissuto nell’ultimo anno e, a quanto pare, brillantemente risolto. Il brano ha riscosso ottimi riscontri sia da parte della giuria che dalla critica e in tanti, sui social, non hanno stentato a definirli “i nuovi Al Bano e Romina”.

La coppia, unita sia nella vita che nel lavoro, aveva già partecipato al Festival del 2021 con il brano Fiamme negli occhi.

“Abbiamo attraversato una crisi, ci siamo interrogati per capire come stava evolvendo la nostra storia. Ci siamo cercati e ritrovati più forti di prima. L’Addio parla di un amore indissolubile, al di là di tutto. Speriamo che i nostri dubbi e le nostre fragilità possano parlare a chi lotta e resiste per un sentimento, per un rapporto.

Qualunque esso sia”, ha dichiarato la coppia nel descrivere il brano in gara a Sanremo 2023. Per il momento vige il massimo riserbo sui loro fiori d’arancio ma in tanti, tra i fan, sono impazienti di saperne di più.