Olimpiadi Tokyo 2020. Nuoto: Simona Quadarella vince la medaglia di bronzo

Il suo soprannome è "Veleno". Ecco chi è Simona Quadarella, bronzo alle Olimpiadi di Tokyo ed detentrice di numerosi record nazionali ed internazionali.

Un altro traguardo Olimpico raggiunto dall’Italia grazie a Simona Quadarella, l’atleta che ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara di nuoto 800m stile libero femminile.

Simona Quadarella vince la medaglia di bronzo. La gara

Gara degli 800m stile libero femminile conclusa al terzo posto per Simona Quadarella e con un tempo di 8′ 12″ 57, dietro solo all’atleta statunitense Katie Ledecky che ha concluso in 8′ 12″ 57 decimi e l’atleta australiana Ariarne Titmus che ha concluso con 8′ 13″ 83.

Un vittoria importantissima per la Quadarella, in quanto è riuscita a mantenere la concentrazione e il ritmo annullando lo scotto della precedente sconfitta ai 1.500m stile libero femminile.

Simona Quadarella vince la medaglia di bronzo. La biografia dell’atleta

Simona Quadarella è nata a Roma nel 1998, si avvicina al nuoto grazie al padre Carlo, nuotatore master. La fame agonistica e il talento naturale in vasca, sono queste le caratteristiche che hanno fatto della giovane atleta romana una grande campionessa.

È soprannominata dalla madre “Veleno” per la cattiveria agonistica con cui gareggia. La Quadarella è nel corpo sportivo dei vigili del fuoco e si allena presso il Circolo Canottieri Aniene. È allenata da Christian Minotti, ex atleta olimpico, che la Quadarella definisce suo mentore. La giovane nuotatrice ha anche scritto un libro intitolato “Il mio spazio blu“.

Simona Quadarella vince la medaglia di bronzo. I record e la carriera

Simona Quadarella, dopo il bronzo conquistato in questa edizione delle Olimpiadi, oltre ad aggiungere un’altra medaglia al medagliere italiano, ha raggiunto il record di vittorie individuali tra le atlete italiane, superando anche la “Divina” Federica Pellegrini.

A livello internazionale, invece, è la prima atleta in Europa a confermarsi due volte in tre gare. La sua carriera è caratterizzata da numerose medaglie. Se si considerano solo i Mondiali e i Mondiali in vasca corta a Budapest nel 2017 e a Gwangju nel 2019, la Quadarella ha collezionato: 1 medaglia d’oro, 2 medaglie d’argento e 1 medaglia di bronzo; ma è agli europei e agli europei in vasca corta a Glasgow nel 2018 e a Budapest nel 2021, invece, che detiene un numero impressionante di medaglie: 8 medaglie d’oro e 2 medaglie di bronzo.

Tra gli altri primati nazionali, la Quadarella detiente il record di velocità sia degli 800m che dei 1500m.

LEGGI ANCHE: Olimpiadi Tokyo 2020, Lucilla Boari vince la medaglia di bronzo nel tiro con l’arco