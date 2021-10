Patrizia Mirigliani difende il figlio Nicola Pisu: lo sfogo contro Katia Ricciarelli

Patrizia Mirigliani si è scagliata contro Katia Ricciarelli, che nei giorni scorsi aveva parlato male di suo figlio, Nicola Pisu.

Patrizia Mirigliani, figlia dell’ex patron di Miss Italia Enzo Mirigliani, si è scagliata contro Katia Ricciarelli per alcune delle sue affermazioni su suo figlio, Nicola Pisu.

Patrizia Mirigliani contro Katia Ricciarelli

Patrizia Mirigliani non ha affatto gradito quanto affermato da Katia Ricciarelli in merito a suo figlio, Nicola Pisu, e per questo si è scagliata contro la cantante lirica con uno sfogo al vetriolo: “Nella casa è entrato un ragazzo con tanti problemi, con un isolamento forte che ha creato negli anni.

Quindi il GF potrebbe essere una bella palestra di vita. Sta tirando fuori le difficoltà che ha, lui però di base non è un espansivo. Però non mi piacciono alcune situazioni che si potrebbero evitare. Nicola andrebbe aiutato di più ad inserirsi. Devo dire che è molto carina Soleil che ha capito i problemi di Nicola, gli sta molto vicino e l’apprezzo molto. Il resto della casa però non lo ritiene idoneo al gioco”, ha dichiarato Patrizia Mirigliani.

Patrizia Mirigliani: lo sfogo

Patrizia Mirigliani contro Manila Nazzaro

Più volte Katia Ricciarelli al GF Vip ha osservato: “Ma io non lo capisco quando parla.

Tu lo capisci? Perché io proprio no“. Nelle ultime ore Patrizia Mirigliani si è scagliata anche contro Manila Nazzaro in merito a quanto da lei affermato su suo figlio.

