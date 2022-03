Paura per Noemi Baratto: ricoverata in ospedale dopo un grave incidente in moto.

Noemi Baratto ha avuto un grave incidente in moto e ha aggiornato i fan sulle sue condizioni direttamente da un letto in ospedale.

Noemi Baratto: l’incidente

Un enorme spavento per Noemi Baratto: l’influencer ed ex volto del dating show di Maria De Filippi ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo un grave incidente in moto.

Noemi ha riportato la frattura della spina dorsale e ha battuto la testa. “Ciao ragazzi volevo dirvi che in questi giorni sarò assente perché ieri io e un mio amico abbiamo fatto un incidente in motocicletta, sto male, sono stata tutta la serata di ieri fino all’una e mezza di notte in ospedale… Alle persone che prendono la patente da poco o che non sono capaci di guidare in giro per la città non gli dovrebbe essere concesso l’utilizzo dell’automobile, succedono cose gravi e ci rimettono le persone che non hanno colpe”, ha raccontato ai fan dei social, e ancora:

“Sono volata dalla moto, ho perso il caso e sono caduta oltrepassando l’auto che ci ha incrociati.

Sono caduta di testa e schiena, fortunatamente, mi sono accovacciata in aria altrimenti non sarei qui a scrivere ora. Ho avuto una frattura alla spina dorsale e ho dolori ovunque, ho sbattuto anche alla testa, ora devi solo riposare sperando che passerà presto…”

Noemi Baratto: le sue condizioni

Dopo esser stata portata d’urgenza in ospedale Noemi è stata dimessa e a casa dovrà trascorrere giornate di assoluto riposo. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi le hanno espresso il loro affetto e il loro calore durante questo momento particolarmente difficile.