Il premier Conte sta limando il suo discorso nell'informativa in Parlamento di giovedì 30 aprile: le sue scelte sono pienamente costituzionali.

Il premier Conte si prepara per l’informativa in Aula in Parlamento che dovrebbe svolgersi giovedì 30 aprile, prima alla Camera e poi al Senato. Dopo l’annuncio della fase 2 nella conferenza stampa del 26 aprile, infatti, non sono state poche le critiche e gli scontri tra Regioni e governo, l’ultima in merito alla decisione della Calabria sulle riaperture. Il premier – secondo le prime indiscrezioni – dovrebbe poi replicare alle accuse di incostituzionalità dei suoi Dpcm. Renzi lo avrebbe accusato di calpestare la Costituzione, mentre anche la Chiesa si è espressa nei termini di compromissione della libertà di culto.

Atteso in mattinata anche il via libera al Documento di Economia e Finanza con l’inizio delle dichiarazioni di voto al Senato intorno alle 9,30. A seguire, dalle ore 10, il Presidente del Consiglio terrà un’informativa alla Camera sulla fase 2 che replicherà a Palazzo Madama alle ore 12:30.

La seduta sarà trasmessa in diretta televisiva

Conte in Parlamento: le anticipazioni

Come riporta il Corriere della Sera, il premier Conte sta preparando il discorso da tenere in Parlamento nell’informativa di giovedì 30 aprile. Per prima cosa il premier preciserà che i suoi Dpcm sono “pienamente costituzionali” in quanto varati sulla base del primo decreto legge che è stato votato dal Parlamento (e dichiarava lo stato di emergenza sino alla fine di maggio”. In seguito, rispetto allo scontro con le Regioni, Conte potrebbe dichiarare di essere felice non appena si tornerà “a uno stato di relazioni fisiologiche“. Conte potrebbe seguire la linea del Pd e non emanare più altri Dpcm, in quanto potrebbe non essercene più bisogno, ma potrebbe anche ribadisce di non aver mai intesi di “scavalcare o esautorare il Parlamento”.

Di fronte a deputati e senatori il premier Conte dirà di non essere mai stato l’unico uomo al comando, ma invece “ho sempre deciso tutto insieme ai capidelegazione della maggioranza, ascoltando Regioni e parti sociali”.

E ancora, sulla fase 2 ribadirà probabilmente che non è vero che non è cambiato nulla: saranno circa 4,5 milioni le persone che potranno tornare al lavoro, mentre sul piano della vita privata – dopo le polemiche sul termine “congiunti” – si potrà tornare a vedere i parenti, gli amici e i fidanzati.





Allentando piano piano le misure restrittive, proseguirà poi il premier, “ho dovuto prendere decisioni dolorose e difficili”, ma sempre nel rispetto dei principi costituzionali. Potrebbe poi fare riferimento alle polemiche delle opposizioni o al fatto che la Lega intende occupare il Parlamento a oltranza.