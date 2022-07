Polso tumefatto per Elettra Lamborghini: vuole cancellare dei tatuaggi

La cantante è alle prese con un polso che sembra in brutte condizioni a causa di tatuaggi che non vanno via

Sul polso di Elettra Lamborghini sembra esserci qualcosa che non va. Ed è lei stessa sui social a spiegare le ragioni dietro l’immagine del polso tumefatto mostrato ai fan. Il motivo è legato ad una brutta avventura che sta passando a causa dei ripetuti tentativi di rimuovere dei tatuaggi.

Il trattamento laser sui tatuaggi che ancora non ha dato l’effetto desiderato

“Comunque ragazzi questo è tipo tre ore dopo il laser mi fa ancora male. Si gonfierà e farà bolle… sono disperata. Non so che dire, non si tolgono. […] Raga sono invincibile. Non vogliono andare via“.

Queste le parole di Elettra sui social che lasciano trapelare il disagio dato da questo inconveniente.

Quei “ricordi sulla pelle” che sembrano non voler sbiadire

La cantante della hit del momento, Caramello, ha spiegato la sua intenzione di rimuovere tre vecchi tatuaggi sul polso che aveva fatto quando era ragazzina, e che anche dopo il trattamento di rimozione non accennano ad andarsene. I tatuaggi sul polso riguardavano i nomi di due cavalli e poi c’era anche un pesce colorato.

Ci sono tatuaggi e tatuaggi

Ora però è il momento di cancellare questi ricordi, forse perché appartenenti a un’età e a tempi passati.

Non si pente, però, proprio di tutti i suoi tatuaggi: “Ovviamente il leopardo non lo toglierò mai…”.