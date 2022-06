Previsioni meteo, il caldo non dà tregua: nel weekend picchi di 44 gradi

Cosa dicono le previsioni meteo per i prossimi giorni con il caldo che non dà tregua, brutte notizie purtroppo: nel weekend attesi picchi di 44 gradi

Previsioni meteo roventi, il caldo non dà tregua e nel weekend sono previsti picchi di 44 gradi con afa afa diffusa. La morsa dell’anticiclone africano Caronte non si allenterà nei prossimi giorni e l’Italia avrà temperature record, specie in alcune zone del paese.

Gli esperti de ilmeteo lo hanno spiegato a chiare lettere: il caldo africano che da 10 giorni assedia l’Italia resterà ancora per almeno altri sette giorni con le avvisaglie di un calo termico e di piogge non prima di mercoledì 6 luglio e solo al Nord.

Meteo infernale, il caldo non dà tregua

Ma quali sono le zone dell’Italia dove Caronte morderà di più? Dopo piogge anche severe al nord durante il weekend si avranno “temperature fino a 39-40 gradi a Firenze e Roma, 36-37 gradi a Milano e in Val Padana con valori ‘algerini’ anche al Sud”.

E al Centro? Ecco, lì il caldo dovrebbe essere addirittura più intenso, con punte di 42 gradi nelle zone interne di Umbria, Lazio e Abruzzo.

Il 4 luglio la giornata più calda in assoluto

La giornata più calda in assoluto potrebbe essere il 4 luglio. Per oggi intanto, 30 giugno, ci sono 22 città da bollino rosso: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo.

Poi ci sono Milano e Brescia che hanno il bollino arancione e 3 con il giallo: Bolzano, Genova e Torino.