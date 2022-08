Previsioni meteo, inizia una nuova ondata di caldo: quanto durerà?

Temperature oltre i +40°C anche in città e una nuova ondata di caldo africano: le previsioni meteo dei primi giorni di agosto in Europa e in Italia.

Con l’arrivo di agosto è prevista una nuova ondata di caldo causata da una risalita dell’alta pressione nordafricana: le previsioni meteo per i prossimi giorni.

In arrivo l’ennesima ondata di caldo

Nei prossimi giorni l’alta pressione nordafricana tornerà a spingerà verso Nord: la Penisola Iberica sarà la prima regione a risentire dell’anticiclone del “Cammello“.

Dalla Spagna il caldo anomalo si dirigerà lungo un percorso ormai collaudato, dai Pirenei verso le Alpi: sono attese temperature di 10°C oltre la media agostana, inizialmente sulla Francia, per poi passare tra Svizzera, Germania e Austria.

Il nostro Paese sarà raggiunto dal picco di caldo tra giovedì 4 e venerdì 5 agosto, soprattutto sulle regioni settentrionali e sul versante tirrenico, con possibili +39-40°C.

Temperature sopra la media di agosto

Si toccheranno sempre più spesso valori di +10°C più caldi della media, localmente anche +15°C. A confermarlo è il meteorologo Lorenzo Tedici. Un’altra ondata di caldo africano investirà l’Europa centro-occidentale. Probabilmente questa volta s’infrangeranno i record per il mese di agosto, e non i valori annuali, ma la scaldata europea sarà molto importante e decisa.

In Italia si prevedono temperature fino a +38-39°C a Firenze, Roma, Bologna, Milano e anche +40°C sulle zone interne della Sardegna.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni in Italia