Previsioni meteo, torna l’anticiclone africano: picchi fino a 40 gradi

Secondo le nuove previsioni meteo per la prossima settimana, in Italia dovrebbe tornare il caldo soffocante: sta per tornare l'anticiclone africano

Le previsioni meteo per questa settimana raccontano del ritorno in auge dell’anticilone africano. Dopo le piogge e i temporali sparsi sullo Stivale che hanno caratterizzato alcuni giorni della settiamana appena passata, i quali hanno fatto scendere di qualche grado le temperature, il grande caldo sta tornando sull’Italia.

Previsioni meteo, il ritorno dell’anticiclone africano sull’Italia

La sesta ondata di caldo africano sta per arrivare sull’Italia. Questa settimana, in particolare nella giornata di mercoledì, le temperature torneranno a salire vertiginosamente, toccando nuovamente le vette raggiunte nei giorni più caldi vissuti a Luglio. A raccontarlo sono gli esperti metereologi di ‘Meteo.it‘, che spiegano come il grande caldo colpirà il nostro Paese soprattutto nella seconda parte di questa settimana (da mercoledì a domenica).

La diffusione del caldo in Italia

Le temperature inizieranno ad alzarsi nelle regioni del Centro Italia. Tra Firenze, Roma e Terni sono attese temperature fra i 35 e i 39 gradi centigradi. Vette che verranno poi raggiunte anche al Nord Italia, fra Milano, Bologna, Mantova e Padova. Nei prossimi giorni si arriverà ai 40 gradi anche in Sardegna, mentre nelle regioni del Sud, nonostante ci saranno giornate molto calde, non si arriverà mai a certe temperature esasperate.