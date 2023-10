Puzza delle cimici: come eliminarla rapidamente

La puzza delle cimici si elimina in modo rapido e naturale con prodotti adeguati come limone o aceto oppure erbe aromatiche.

In questo periodo dell’anno, in casa cominciano a comparire insetti e ospiti non molto graditi. Gli insetti come le cimici sono ormai molto comuni nelle case al punto da esserci una vera e propria invasione. Per tenere lontani questi insetti, ma anche la puzza delle cimici, si consiglia di affidarsi a soluzioni naturali che siano efficaci e adeguate.

Puzza delle cimici

Nonostante il tempo meteorologico sia più propenso verso la stagione estiva che il periodo autunnale, alcuni insetti sono già comparsi nelle nostre case e sono tipici di questo periodo. Stiamo parlando delle cimici, che siano verdi o marroni, poco importa, la loro presenza in casa, soprattutto in questo periodo, ormai è un’abitudine.

Con l’arrivo della stagione autunnale, per via del fatto che la sera cominci a fare un po’ più fresco, ecco che questi insetti iniziano pian piano a palesarsi facendo della casa il loro habitat per questa stagione. Risulta molto facile riconoscerle, non solo per il loro continuo sbatacchiare, ma anche per la puzza delle cimici che emanano nel momento stesso in cui entrano in contatto con la pelle o con i capi.

Come già si diceva, le specie di cimici presenti nelle case sono essenzialmente due: la verde, che risulta essere la più comune e la marrone o asiatica. Sono riconoscibili non solo per il loro colore ma anche perché il loro continuo ronzare è alquanto fastidioso.

La puzza delle cimici che questo insetto emana è sinonimo del fatto che, non solo si è nella stagione autunnale, ma al tempo stesso indica la loro presenza nelle case e abitazioni dove necessitano di un riparo per il resto dei mesi.

Puzza delle cimici: rimedi

Non appena questi insetti si sentono minacciati oppure sfiorati, ecco che iniziano ad attivare le ghiandole odorifere e quindi produrre la puzza delle cimici che ormai si conosce molto bene. Come ben si sa, questi insetti non sono pericolosi, ma ritrovarsi con questo odore tra le mani o in casa non è affatto piacevole.

Nel momento in cui in casa si dovesse avvertire questo odore pregnante, è bene arieggiare l’abitazione aprendo le finestre e le porte oppure pulendo qualsiasi superficie con cui questo insetto è entrato in contatto in modo da eliminarla del tutto.

Oltre ai classici repellenti che sono un antidoto efficace alla puzza delle cimici, ci sono una serie di rimedi naturali che si possono adottare per tenere la larga. Per esempio, una soluzione a base di acqua, aceto e detersivo o sapone per i piatti è sicuramente l’ideale dal momento che è sufficiente spruzzarla non solo nelle finestre, ma anche nelle porte o in qualsiasi fuga di ingresso di questi insetti.

È possibile poi contare su una serie di altri rimedi ed espedienti naturali come per esempio l’aglio da inserire alcuni spicchi nelle fioriere sul balcone dove sicuramente le cimici giungono oppure coltivare sul terrazzo di casa delle piante aromatiche, come per esempio la menta o il basilico che le tengono lontane.

Puzza delle cimici: miglior repellente

Per allontanare questi insetti e la puzza delle cimici che emanano, oltre i rimedi naturali appena citati, la soluzione maggiormente indicata anche perché considerata un’alternativa valida a pesticidi e insetticidi è sicuramente un buon repellente.

Il migliore in commercio, al momento, è Ecopest Home, un dispositivo elettronico che funziona in modo efficace, come già dimostrato dagli stessi consumatori che ne parlano sul sito ufficiale. Un repellente elettronico che, sfruttando la potenza degli ultrasuoni e dell’interferenza magnetica, aiuta a tenerle a distanza in modo che non possano entrare all’interno della casa o nei pressi del giardino.

Un investimento alquanto semplice ed economico al tempo stesso che aiuta, in pochi minuti, a sbarazzarsi, non solo di insetti come le cimici, ma anche di tanti altri come per esempio le termiti, le tarme, i pesciolini d’argento, le formiche oppure i roditori.

Un dispositivo come Ecopest Home risulta poi essere molto semplice da usare dal momento che bisogna soltanto collegarlo alla presa elettrica affinché funzioni. Inoltre è ecologico poiché non impatta sull’ambiente, silenzioso e inodore nel momento stesso in cui lo si accende. È salutare poiché non causa controindicazioni effetti collaterali né agli esseri umani ma neanche agli animali domestici.

Permette di proteggere la propria casa per tutti i giorni a tutte le ore grazie al fatto che è in grado di coprire una superficie di circa 250 metri quadrati garantendo così la massima protezione.

Ordinare questo repellente e altrettanto semplice poiché il consumatore interessato deve semplicemente digitare il sito ufficiale del prodotto, inserire i propri dati personali all’interno del modulo e ricevere poi la chiamata dell’operatore che ha il compito di confermare ed evadere l’ordine. Un dispositivo come Ecopest Home si trova al prezzo promozionale di 49,90€ per due confezioni con pagamento accessibile tramite PayPal, carta di credito e contanti direttamente al corriere quando giunge a casa a portare la merce.

