Quando e a chi sarà somministrata la quarta dose del vaccino Covid. Figliuolo: "Stiamo per dare le disposizioni attuative".

Quando e a chi sarà somministrata la quarta dose del vaccino Covid? Ne ha parlato il commissario straordinario per l’emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, a seguito di una visita all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Quando e a chi sarà somministrata la quarta dose del vaccino Covid

“Per ciò che riguarda la quarta dose di vaccino anti Covid stiamo per dare le disposizioni attuative perché con il ministero della Salute e le Regioni stiamo ben individuando le platee”, ha dichiarato Figliuolo.

A partire dal 1° marzo 2022 si inizierà a vaccinare le categorie fragili: “Abbiamo delle dosi di vaccino stivate per ogni eventualità, poi dopo il 31 marzo, quando passeremo la mano, ci sono tutte le interlocuzioni con il ministero della Salute per lasciare un pacchetto pronto”, ha proseguito il generale.

Quarta dose del vaccino Covid, Ricciardi: “Bisogna allargare la platea”

Attualmente, secondo quanto sostenuto anche dal professor Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute e professore di Igiene, le case farmaceutiche stanno sperimentando vaccini che coprono tutte le varianti di Covid.

“Si è visto che quelli attuali dopo alcuni mesi cominciano ad avere delle defaillances non contro la malattia ma contro l’infezione”, ha dichiarato Ricciardi all’ANSA, “Fino a che non arriveranno questi nuovi preparati bisognerà allargare per gradi la platea della quarta dose: prima i grandi anziani e poi i più esposti al rischio, cioè gli operatori sanitari.

Specialmente prima dell’inverno”.

In arrivo il vaccino Covid Novavax

Per la fine di questa settimana arriverà il vaccino Novavax in Italia, con poco più di un milione di dosi da distribuire a tutte le Regioni e province autonome. “Poi arriveranno ancora un altro paio di milioni di dosi nel mese di marzo. Per cui ci sarà possibilità anche di utilizzo di questo ulteriore vaccino”, ha detto Francesco Paolo Figliuolo.