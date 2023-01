Quanto costa la borsa di Prada Symbole, scelta anche da Belen Rodriguez?

Belen Rodriguez ha deciso di accompagnare il suo look casual per il ritorno al lavoro dopo le vacanze di Natale con questo accessorio di lusso.

Belen Rodriguez è pronta per tornare al lavoro dopo le festività natalizie, che la showgirl e il marito Stefano De Martino hanno trascorso in una villa affittata a Posillipo, con tanto di piscina e affaccio diretto sul mare.

Con la coppia, anche il figlio Santiago, la figlia che Rodriguez ha avuto dalla relazione con Antonino Spinalbese, Luna Marì, e alcuni familiari e amici.

Belen Rodriguez è pronta a lanciare un nuovo brand

Oltre che con il ritorno alla conduzione de Le Iene per il secondo anno consecutivo, annunciato dalla stessa showgirl nelle sue storie di Instagram, Belen Rodriguez è particolarmente impegnata anche nel campo nella moda: dopo aver creato un brand insieme alla sorella Cecilia, Rodriguez si sta infatti buttando ora in una nuova avventura imprenditoriale, dedicandosi al lancio di un marchio tutto suo.

Symbole è la borsa di Prada scelta da Belen Rodriguez

L’amore per la moda non è nulla di nuovo per Belen Rodriguez, che da sempre è al passo con le ultime tendenze, ama i gioielli e non manca mai di aggiungere ai suoi look accessori di lusso. L’ultimo outfit casual mostrato dalla showgirl ai suoi numerosi fan, composto da abbigliamento comodo e sportivo, è stato accompagnato da una borsa firmata Prada, la Symbole.

La stampa geometrica dell’accessorio richiama il simbolo distintivo dalla maison, ovvero un triangolo minimal che simboleggia l’unicità e la modernità del brand italiano. La borsa è inoltre decorata con dei dettagli in saffiano e un logo triangolare di metallo smaltato sul davanti.

La Symbole è disponibile in due misure: una media, che costa 3.400 euro, e una più piccola, da 3.100 euro.

