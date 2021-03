In passato Rosa Di Grazia prese parte a un altro provino di Amici di Maria De Filippi, ma venne bocciata.

Rosa Di Grazia è senza dubbio una delle concorrenti più discusse della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, e a quanto pare in passato avrebbe già provato a prendere parte al programma (salvo poi essere bocciata ai provini).

Rosa Di Grazia: il primo provino

Oltre ai pesanti giudizi della professoressa Alessandra Celentano, Rosa Di Grazia è senza dubbio una delle concorrenti più discusse della nuova edizione di Amici. Quello del 2020 non è stato il primo provino a cui la ballerina ha preso parte per entrare a far parte del programma: si da infatti il caso che Rosa abbia preso parte anche a un precedente provino dello show, ma il professore Timor Steffens l’ha bocciata ancor prima che prendesse parte alle selezioni.

Mentre Lorella Cuccarini ha fortemente voluto Rosa Di Grazia tra i concorrenti del serale, Alessandra Celentano ha affermato fin da subito di dubitare delle capacità della ballerina.

Di recente Rosa Di Grazia è finita al centro di una polemica anche per il presunto tradimento ai danni del suo ex fidanzato Filippo. All’interno della scuola di Amici infatti, la ballerina si è legata al concorrente Deddy . Proprio l’ex fidanzato di Rosa ha specificato che la loro unione sarebbe finita alcuni mesi prima dell’incontro tra lei e Deddy e che i motivi alla base della loro rottura sarebbero stati incomprensioni e gelosie.

L’ex fidanzato di Rosa ha affermato che secondo lui la ballerina non avrebbe possibilità di vincere ad Amici di Maria De Filippi.